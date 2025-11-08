Bogotá decreta tres días de duelo por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Tras el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien perdió a su padre en las mismas circunstancias que él a su madre, decretó tres días de duelo en la ciudad.

El alcalde Galán, quien, al parecer, también sería objetivo de un atentado contra su vida, lamentó la muerte de precandidato presidencial: “Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe”

En medio de la consternación que deja la muerte del senador, la Alcaldía de Bogotá recordó su trabajo por la ciudad y anuncio el decreto de luto:

La Alcaldía de Bogotá decreta tres días de duelo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Alcaldía de Bogotá decreta tres días de luto por muerte de Miguel Uribe

El alcalde de Bogotá confirmó que, en solidaridad con la familia de Miguel Uribe y sus seres queridos, la ciudad decreta tres días de duelo que irían desde el lunes 11 al miércoles 13 de agosto.

Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor.

El alcalde Galán pidió que estos días de luto “sean tiempo de reflexión y unidad, por Miguel y por el país”.

El significado de Miguel Uribe para Bogotá: los cargos que Ocupó

La Alcaldía Mayor de Bogotá publicó un video en homenaje al senador miguel Uribe acompañado de esta frase: “Miguel dejó una huella imborrable en la administración distrital. Recordemos que Miguel Uribe fue secretario de Gobierno de la alcaldía de Enrique Peñalosa”.

Cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de octubre de 2018. Durante su paso por la administración lideró 35 acuerdos en el Concejo de Bogotá.

"El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”, dijo el alcalde Galán.