La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

Una inofensiva broma infantil se transformó en una tragedia en Houston, Texas, donde un niño de 11 años perdió la vida de forma violenta.

El menor se encontraba jugando al "tocar timbre y correr" con un grupo de amigos cuando una persona desde el interior de una casa le disparó.

El incidente, que conmocionó a la comunidad, puso de manifiesto los peligros de esta antigua travesura que ha resurgido con fuerza en las redes sociales.

Según el relato de un testigo a CNN, el niño corría desde la vivienda, ubicada en la calle Racine, después de haber tocado el timbre cuando fue alcanzado por un proyectil.

Tras el ataque, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente fue declarado muerto al día siguiente.

La Policía de Houston inició una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Actualmente, los detectives de homicidios están revisando videos de vigilancia y colaborando con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris para presentar posibles cargos contra la persona responsable del disparo.

El sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, indicó a los medios locales que la muerte del niño probablemente constituya un cargo de homicidio, ya que, por la distancia del disparo, no parece tratarse de un caso de defensa propia.

Esta escalofriante situación resalta los peligros inherentes a las bromas que se popularizan en plataformas como TikTok, donde variantes del "tocar timbre y correr" han incitado a los jóvenes a golpear o patear puertas, aumentando la posibilidad de una reacción agresiva.

El trágico destino de este menor sirve como una grave advertencia sobre los desenlaces fatales que pueden tener estas acciones.

El caso, que ha acaparado la atención en todo el país, es un recordatorio de que algunas acciones, por más inofensivas que parezcan, pueden tener consecuencias irreversibles. Las autoridades continúan trabajando para llevar al responsable ante la justicia.