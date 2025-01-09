CANAL RCN
Internacional

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

Un niño de 11 años fue asesinado tras jugar a "tocar timbre y correr". Investigadores buscan al autor de los hechos.

Muerte niño por jugar tocar timbre y correr Houston
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una inofensiva broma infantil se transformó en una tragedia en Houston, Texas, donde un niño de 11 años perdió la vida de forma violenta.

El menor se encontraba jugando al "tocar timbre y correr" con un grupo de amigos cuando una persona desde el interior de una casa le disparó.

Accidente aéreo: un muerto y tres heridos tras choque de dos aviones
RELACIONADO

Accidente aéreo: un muerto y tres heridos tras choque de dos aviones

El incidente, que conmocionó a la comunidad, puso de manifiesto los peligros de esta antigua travesura que ha resurgido con fuerza en las redes sociales.

Niño fue asesinado tras broma de "tocar el timbre y correr"

Según el relato de un testigo a CNN, el niño corría desde la vivienda, ubicada en la calle Racine, después de haber tocado el timbre cuando fue alcanzado por un proyectil.

Tras el ataque, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente fue declarado muerto al día siguiente.

Murió la hija de una reconocida influencer: tenía tan solo 9 años
RELACIONADO

Murió la hija de una reconocida influencer: tenía tan solo 9 años

La Policía de Houston inició una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Actualmente, los detectives de homicidios están revisando videos de vigilancia y colaborando con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris para presentar posibles cargos contra la persona responsable del disparo.

Homicidio en Houston por juego inocente de un niño

El sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston, indicó a los medios locales que la muerte del niño probablemente constituya un cargo de homicidio, ya que, por la distancia del disparo, no parece tratarse de un caso de defensa propia.

Esta escalofriante situación resalta los peligros inherentes a las bromas que se popularizan en plataformas como TikTok, donde variantes del "tocar timbre y correr" han incitado a los jóvenes a golpear o patear puertas, aumentando la posibilidad de una reacción agresiva.

El muro invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.
RELACIONADO

El muro invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.

El trágico destino de este menor sirve como una grave advertencia sobre los desenlaces fatales que pueden tener estas acciones.

El caso, que ha acaparado la atención en todo el país, es un recordatorio de que algunas acciones, por más inofensivas que parezcan, pueden tener consecuencias irreversibles. Las autoridades continúan trabajando para llevar al responsable ante la justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Maduro pidió hablar con Trump después de anunciar lo que haría si EE. UU. invade Venezuela

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Accidente aéreo

Accidente aéreo: un muerto y tres heridos tras choque de dos aviones

Otras Noticias

El Termómetro Político

¿Se cierra una puerta y se abre una ventana?: los planes de Juan Carlos Pinzón con rumbo a la Presidencia

En El Termómetro Político hablamos de la baraja de opciones que se le abrió al exministro de Defensa tras ser descartado en la consulta del Centro Democrático.

Alimentos

Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

El creador de contenido sorprendió a sus fanáticos al generar un debate sobre la superioridad de algunos platillos.

Resultados lotería

Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

América de Cali

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia