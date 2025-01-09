Accidente aéreo: un muerto y tres heridos tras choque de dos aviones

Un grave accidente aéreo conmocionó al estado de Colorado, luego de que un Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300 chocaran en pleno vuelo mientras se preparaban para aterrizar.

El suceso, ocurrido en el aeropuerto del Condado de Morgan, dejó un saldo trágico de un fallecido y tres heridos, y desató una exhaustiva investigación por parte de las autoridades de aviación.

La insólita colisión, que destruyó por completo ambas aeronaves, plantea serios interrogantes sobre las causas que llevaron a que dos aviones colisionaron en pleno vuelo en un aeropuerto de Colorado.

Dos aviones se estrellaron en aeropuerto en Colorado

El incidente se registró alrededor de las 10:44 a.m. del domingo 1 de septiembre cuando las dos aeronaves, cada una con dos ocupantes, se encontraban en la aproximación final a la misma pista.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan, el Cessna fue impactado en el aire por el otro avión, desencadenando la tragedia.

Como consecuencia del choque, uno de los aparatos se incendió. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las labores para esclarecer lo sucedido, un proceso que incluirá el análisis de las comunicaciones de la torre de control y las cajas negras de las aeronaves.

Autoridades investigan las causas del letal accidente en aeropuerto en Colorado

“Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de la víctima de este trágico suceso. Además, queremos agradecer a los ciudadanos que colaboraron en el lugar”, mencionó la vocería oficial.

El trágico suceso generó gran conmoción en la comunidad local. Mientras los investigadores trabajan para determinar el motivo por el cual dos aviones colisionaron en pleno vuelo en un aeropuerto de Colorado, la oficina del Sheriff extendió sus condolencias a la familia de la víctima fatal y expresó su solidaridad con los heridos.