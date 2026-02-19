CANAL RCN
Sicarios asesinaron a una mujer y a un niño de dos años en Atlántico: hay millonaria recompensa

El hecho se dio el miércoles 18 de febrero en el barrio San Francisco, municipio de Ponedera.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 19 de 2026
08:34 p. m.
Indignación en Atlántico por el asesinato de un niño de dos años en el municipio de Ponedera. Durante el ataque, también murió una mujer y, hasta el momento, se sabe que sicarios les dispararon en su vivienda.

El reporte oficial indicó que el menor murió por una bala perdida. El lugar del macabro suceso fue en el barrio San Francisco, en donde vivía está mujer de 39 años identificada como Constanza Isabel Rivera Salas. Las autoridades dispusieron de 30 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables.

Niño murió por bala perdida

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador de Atlántico, se pronunció: “Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de un menor de tan solo dos años ocurrido en el municipio de Ponedera. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel”.

“Nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia. Hechos como este no pueden ni deben volver a ocurrir en el Atlántico”, afirmó al dar a conocer la recompensa.

La alcaldía del municipio precisó que el suceso se presentó el miércoles 18 de febrero. También se unió a los mensajes de condolencias e hizo un llamado a que las autoridades adelanten las pesquisas.

Recompensa de 30 millones de pesos

Aparte de la recompensa, se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con la fuerza pública y las autoridades competentes. Se busca, entonces, tomar medidas contundentes paralelamente a la búsqueda de los sicarios.

“No voy a permitir que la violencia le arrebate la vida a nuestros niños. El Atlántico es un territorio que defiende la vida y la dignidad humana. Acompaño a su familia en este dolor inmenso y reitero mi compromiso firme de hacer justicia”, sostuvo el gobernador.

