¿Es valido? Mujer registró a su mascota para que ejerciera su "derecho al voto"

En California, Laura Yourex, una mujer de 62 años residente en Costa Mesa, fue acusada formalmente por la Fiscalía del condado de Orange de cometer fraude electoral al registrar a su perra, Maya Jean, como votante y mostrar públicamente la supuesta participación del animal en elecciones regionales.

Mujer registró a su mascota para que ejerciera su "derecho al voto"

El caso comenzó en 2021, cuando la mujer publicó en sus redes sociales una fotografía de su perra Maya Jean luciendo una calcomanía de “Yo voté” tras unas elecciones locales en California.

El gesto, que parecía una anécdota, tomó mayor relevancia en octubre de 2024, cuando la mujer compartió una nueva publicación con la boleta de votación enviada a nombre de su mascota, acompañada del mensaje:

Maya aún recibe su boleta.

En la imagen también aparecía el collar del animal, que para ese momento ya había fallecido.

¿Cómo se dieron cuenta de lo que hacía la mujer con su mascota?

Las publicaciones levantaron sospechas, pero fue ella misma quien se presentó voluntariamente ante el registro electoral del condado de Orange para informar lo ocurrido.

Su versión, respaldada por su abogado, es que se trataba de una demostración para evidenciar lo que ella considera fallas del sistema.

Laura Yourex lamenta sinceramente su torpe intento de exponer irregularidades en nuestro sistema de votación, al intentar probar con una demostración que incluso un perro puede registrarse para votar.

La Fiscalía explicó que la normativa electoral de California permite a los ciudadanos registrarse como votantes firmando una declaración jurada bajo pena de perjurio, en la que consignan sus datos personales y preferencia partidista.

Para elecciones locales, no se exige prueba de residencia ni identificación, aunque sí se requiere en el caso de quienes votan por primera vez en elecciones federales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la boleta de Maya Jean enviada para las primarias de 2022 fue detectada y rechazada por inconsistencias. No obstante, el proceso penal avanzó, y ahora Yourex enfrenta un pliego de cargos que incluye:

Un delito de perjurio.

Un cargo de registrar a una persona inexistente para votar.

Un cargo de ofrecer o presentar un documento falso o adulterado.

Dos cargos de votar sin autorización.

La mujer podría enfrentar hasta seis años de cárcel si es hallada culpable en el juicio.