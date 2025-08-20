Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

En la comuna de Contes, cerca de Niza, Francia, Raphael Graven, de 46 años, murió durante una transmisión en vivo en internet.

El hombre conocido como en plataformas como "Jean Pormanove" o "JP", era seguido por miles de personas debido a sus programas en los que, de manera recurrente, aparecía siendo objeto de abusos y humillaciones por parte de otros streamers.

La muerte, ocurrida en medio de uno de esos directos, abrió una investigación oficial debido a que en las imágenes se observaba cómo era maltratado por dos compañeros de emisión instantes antes de su fallecimiento.

Abren investigación tras caso de streamer francés que murió en vivo

La Policía de Francia, bajo la dirección del fiscal Damien Martinelli, asumió las pesquisas y confirmó que se interrogaron testigos, se incautaron grabaciones y se tomaron declaraciones de varias personas que se encontraban presentes durante la transmisión.

Sin embargo, los testimonios recogidos no arrojaban pistas concluyentes sobre la causa de la muerte.

Ante la falta de claridad, la Fiscalía dispuso la realización de una autopsia con el propósito de obtener información científica que permita determinar con exactitud cómo ocurrió el deceso de Graven.

Fue torturado por sus amigos durante diez días continuos hasta su muerte

Desde diciembre ya existía una investigación previa por denuncias de abusos y humillaciones en transmisiones en línea de pago, en las que participaron los mismos protagonistas.

En ese proceso, dos personas identificadas como “NarutoVie” y “Safine” fueron detenidas e interrogadas en enero.

En medio de esas diligencias, tanto Raphaël Graven como otro streamer conocido como “Coudoux” habían sido llamados como presuntas víctimas de maltrato, pero ambos negaron los hechos y explicaron que lo sucedido en los videos “estaba amañado, destinado a ganar notoriedad y dinero”.

Incluso, rechazaron someterse a exámenes médicos y psiquiátricos, insistiendo en que nunca habían sufrido lesiones, que eran libres de decidir y que no existía coacción en su participación.

Todo era para recibir donaciones de sus seguidores

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Coudoux llegó a percibir hasta 2.000 euros al mes por su intervención en las transmisiones, mientras que Graven señaló que su empresa logró ingresos de hasta 6.000 euros mensuales mediante contratos con plataformas de streaming.

¿En qué plataforma era transmitido el contenido de este streamer?

La plataforma australiana Kick, fue en la que se emitió el directo en el que murió Graven.

Tras los hechos, esta ordenó la expulsión inmediata de todos los co-streamers involucrados mientras dure la investigación.

Además, informó que está realizando una reevaluación completa de su contenido en Francia, en un intento de responder a las críticas que señalan a la plataforma como menos estricta en sus normas frente a competidores como Twitch.