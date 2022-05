Murió el actor Ray Liotta, protagonista de 'Buenos Muchachos'

Ray Liotta, el actor que protagonizó el clásico de las películas de mafia Goodfellas en 1990, falleció a los 67 años en República Dominicana. Así lo informó este 26 de mayo la Dirección General de Cine de la isla.

"Me confirman fallecimiento, me dijeron que estaba acompañado de su pareja y ella pide que por favor respeten su dolor", dijo a la AFP una vocera de la máxima autoridad de cine del país.

El actor falleció en la zona colonial de Santo Domingo, donde filmaba la película "Dangerous Waters", agregó la fuente. Su publicista confirmó el fallecimiento en conversación con AFP y agregó que Liotta murió mientras dormía, sin circunstancias sospechosas. Con la noticia, las demostraciones de afecto inundaron las redes sociales. Muchos de sus compañeros de pantalla expresaron sus condolencias.

"Estoy devastada tras escuchar esta terrible noticia sobre mi Ray", tuiteó la actriz Lorraine Bracco, que interpretó a la pareja de Liotta en "Goodfellas". "Siempre me preguntan qué fue lo mejor de filmar esa película. Siempre respondo lo mismo: Ray Liotta", agregó la actriz que dio vida a la psicóloga Jennifer Melfi en la serie "Los Soprano".

I am utterly shattered to hear this terrible news about my Ray.

I can be anywhere in the world & people will come up & tell me their favorite movie is Goodfellas. Then they always ask what was the best part of making that movie. My response has always been the same…Ray Liotta. pic.twitter.com/3gNjJFTAne