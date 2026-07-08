Abatieron a alias Texas, señalado jefe de una célula de los 'Chapitos' en México

En medio de la disputa entre las facciones de los 'Chapitos' y 'La Mayiza', en el estado de Sinaloa, las fuerzas de seguridad mexicanas informaron sobre la muerte de uno de los presuntos líderes criminales señalados como generadores de violencia en la región.

El operativo ocurre mientras ambas facciones mantienen una guerra interna que, según cifras oficiales, ha dejado más de 2.000 personas muertas desde mediados de 2024.

¿Quién era alias Texas?

La Secretaría de Seguridad de México informó que el hombre abatido fue identificado como Cristhian Guadalupe "N", conocido con el alias de Texas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el presunto delincuente era considerado el jefe de una célula de los 'Chapitos' en Culiacán y señalado como uno de los principales responsables de hechos violentos en esa ciudad.

Las autoridades lo relacionaban con delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

¿Cómo ocurrió el operativo?

Según el reporte oficial, el enfrentamiento comenzó cuando militares fueron atacados por presuntos integrantes del grupo criminal durante un operativo en Culiacán.

En la reacción de las fuerzas de seguridad, alias Texas murió y otros cuatro presuntos miembros de la organización fueron capturados.

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron armas de fuego, granadas, drogas y otros elementos que, según la investigación, eran utilizados por la estructura criminal.

¿Por qué Culiacán sigue siendo uno de los focos de violencia en México?

La capital del estado de Sinaloa se ha convertido en el principal escenario del enfrentamiento entre las dos facciones que surgieron tras la fractura del cartel de Sinaloa.

Por un lado están los 'Chapitos', liderados por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y por el otro el grupo afín a Ismael 'El Mayo' Zambada, ambos antiguos socios dentro de la organización criminal.

La confrontación se intensificó después de que Zambada fuera trasladado a Estados Unidos, donde fue detenido y enfrenta un proceso por narcotráfico.