Israel lidera inspección de estructuras tras terremotos en Venezuela: plan nacional de rehabilitación en marcha
Los ingenieros israelíes han recorrido sectores como La Guaira, donde identificaron edificios colapsados y otros con riesgo de derrumbe.
Noticias RCN
01:09 p. m.
Dos semanas después de los devastadores terremotos que han dejado más de 3.600 muertos según cifras oficiales —aunque organizaciones independientes advierten que el número sería mayor—, continúa la recuperación de cuerpos y el análisis de las edificaciones en las zonas afectadas.
En este proceso participa una misión israelí encabezada por el embajador Yoed Magen, quien explicó que el trabajo se centra menos en rescate y más en la rehabilitación de estructuras. “Israel siempre ofrece ayuda en desastres naturales. Esta vez nos pidieron enfocarnos en inspección y rehabilitación”, señaló en entrevista con Noticias RCN.
Inspección de edificios en riesgo
Los ingenieros israelíes han recorrido sectores como La Guaira, donde identificaron edificios colapsados y otros con riesgo de derrumbe.
“Nuestros expertos clasifican las estructuras para determinar si deben demolerse, rehabilitarse o seguir en uso”, explicó Magen, al advertir que la situación es “bastante compleja”.
Plan nacional de rehabilitación
La delegación también trabaja en la elaboración de un plan nacional de rehabilitación solicitado por el gobierno venezolano. Este contempla dos líneas: inspección técnica de las edificaciones y recomendaciones para la reconstrucción. “La experiencia adquirida en Israel y en otros países la ponemos a disposición de los venezolanos”, afirmó el embajador.
La misión israelí se suma a los equipos internacionales que apoyan la recuperación en Venezuela, donde la tragedia ha dejado miles de víctimas y millones de damnificados.