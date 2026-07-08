CANAL RCN
Internacional

¿Qué se sabe del caso de los 16 niños rescatados de una casa donde permanecían ocultos desde hace años?

Los menores permanecieron ocultos durante años sin asistir a la escuela ni recibir atención adecuada.

Casa en Ohio
Foto: Carolyn Kaster

Noticias RCN

julio 08 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un caso de presunto abuso infantil salió a la luz en Estados Unidos luego de que las autoridades rescataran a 16 menores de edad que, al parecer, vivían en condiciones extremas de abandono dentro de una vivienda en el condado de Vinton, en el estado de Ohio.

Este es el edificio que desafió la fuerza de los terremotos en Venezuela y quedó en pie
RELACIONADO

Este es el edificio que desafió la fuerza de los terremotos en Venezuela y quedó en pie

La investigación apunta a que los niños permanecieron durante varios años prácticamente aislados del mundo exterior, sin escolarización y con graves afectaciones en su desarrollo.

¿Cómo fueron encontrados los 16 menores?

El hallazgo se produjo cuando las autoridades ejecutaban una orden de registro relacionada con otra investigación. Durante el operativo, los agentes descubrieron a 16 niños, con edades entre los 18 meses y los 18 años, viviendo en condiciones que fueron calificadas como insalubres y extremadamente precarias.

Según el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, los uniformados desconocían que en la vivienda residieran tantos menores. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mayoría de ellos habría permanecido durante cerca de cuatro años en una habitación de aproximadamente 3,6 por 3,6 metros.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió la escena como una de las más impactantes de su carrera y aseguró que "la mayor parte del ganado vivía en mejores condiciones que los niños", al referirse al estado en el que fueron encontrados.

¿Quiénes fueron capturados por este caso?

Tras el operativo fueron capturados cuatro integrantes de la misma familia: Gary Siders, de 73 años; Christina Siders, de 66; Gary Siders II, de 36 años; y Elizabeth Siders, de 33.

Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto
RELACIONADO

Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto

Los cuatro enfrentan 16 cargos por poner en peligro a menores de edad con resultado de lesiones físicas graves. Durante su primera audiencia judicial se declararon inocentes y un juez les impuso una fianza de 300.000 dólares a cada uno, además de prohibir cualquier contacto entre ellos y con los menores mientras avanza el proceso.

Las autoridades indicaron que se trata de un caso ocurrido dentro del núcleo familiar y descartaron que esté relacionado con redes de trata de personas.

¿Qué estado de salud presentan los niños?

Siete de los menores tuvieron que ser trasladados a hospitales tras el rescate. Dos de ellos fueron llevados en helicóptero a centros especializados en trauma y uno permanecía en estado crítico.

Aunque algunos ya recibieron el alta médica, otros continúan bajo observación debido a las afectaciones físicas y psicológicas detectadas.

Las autoridades también informaron que varios presentaban importantes retrasos en su desarrollo. Algunos no podían comunicarse verbalmente y la hija mayor, de 18 años y con discapacidad del desarrollo, ni siquiera sabía escribir su propio nombre.

Cuerpos sin identificar están siendo enterrados en cementerio de Venezuela: ¿cuántos muertos van?
RELACIONADO

Cuerpos sin identificar están siendo enterrados en cementerio de Venezuela: ¿cuántos muertos van?

Precisamente por esas limitaciones en la comunicación, el fiscal Andy Wilson explicó que la investigación podría extenderse por un tiempo considerable. Incluso señaló que algunos funcionarios describieron a los menores como "salvajes", haciendo referencia al profundo aislamiento en el que habrían permanecido durante años.

¿Cómo lograron permanecer ocultos durante tanto tiempo?

Uno de los mayores interrogantes para los investigadores es cómo una familia de 20 personas logró pasar prácticamente inadvertida durante años.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los menores estaba matriculado en instituciones educativas y que, hasta el momento, no existen registros que indiquen que hubieran recibido formación escolar.

Según la investigación, la familia se habría desplazado por distintos condados del sur de Ohio desde 2008, evitando generar registros médicos, educativos o administrativos que permitieran detectar la presencia de los niños.

Vecinos del sector aseguraron que nunca habían visto menores en la vivienda, lo que incrementó el desconcierto tras conocerse el caso.

¿Qué se sabe de la vivienda donde permanecían los menores?

La familia habitaba una casa de cinco habitaciones y un baño, con una superficie cercana a los 124 metros cuadrados y un sótano adicional.

Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente
RELACIONADO

Revelan los lugares donde Abelardo de la Espriella podría posesionarse como presidente

Aunque el inmueble contaba con servicios públicos activos y los impuestos estaban al día, las autoridades encontraron la vivienda llena de basura y desechos humanos.

Además, se conoció que Gary Siders II y Elizabeth Siders contrajeron matrimonio en 2008 cuando tenían 18 y 15 años, respectivamente. Apenas dos meses después nació el mayor de los 16 hijos encontrados en el inmueble.

¿Qué sigue en la investigación?

Los 16 menores quedaron bajo la protección de las autoridades estatales mientras avanza el proceso para obtener la custodia temporal y definir su futuro.

Equipos especializados de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, peritos forenses y profesionales de atención a víctimas continúan recopilando pruebas para esclarecer el caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

¿Terminó la tregua entre EE. UU. e Irán? Trump anuncia nuevos ataques

Venezuela

Israel lidera inspección de estructuras tras terremotos en Venezuela: plan nacional de rehabilitación en marcha

Venezuela

Interinato en Venezuela pide liberar de cuentas congeladas para "recuperarse de los terremotos"

Otras Noticias

Medellín

Por causar deformidades en 40 pacientes, condenan a integrantes de red que realizaba cirugías en Medellín

De acuerdo con la Fiscalía, las condiciones en las que realizaban los procedimientos provocaron que buena parte de sus pacientes contrajeran una bacteria no tuberculosa.

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026? ¡Atento!

La Selección Colombia obtuvo tres triunfos y dos empates en la Copa del Mundo.

Astrología

Ayda Valencia, la famosa vidente, realizó impactante predicción antes de la eliminación de Colombia: ¿cuál?

Bogotá

Cupos para validar el bachillerato gratis en Bogotá: Requisitos e inscripciones 2026

OMS

OMS alertó que el número de casos de cáncer se podrían duplicar para el 2050