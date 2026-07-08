¿Qué se sabe del caso de los 16 niños rescatados de una casa donde permanecían ocultos desde hace años?

Un caso de presunto abuso infantil salió a la luz en Estados Unidos luego de que las autoridades rescataran a 16 menores de edad que, al parecer, vivían en condiciones extremas de abandono dentro de una vivienda en el condado de Vinton, en el estado de Ohio.

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La investigación apunta a que los niños permanecieron durante varios años prácticamente aislados del mundo exterior, sin escolarización y con graves afectaciones en su desarrollo.

¿Cómo fueron encontrados los 16 menores?

El hallazgo se produjo cuando las autoridades ejecutaban una orden de registro relacionada con otra investigación. Durante el operativo, los agentes descubrieron a 16 niños, con edades entre los 18 meses y los 18 años, viviendo en condiciones que fueron calificadas como insalubres y extremadamente precarias.

Según el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, los uniformados desconocían que en la vivienda residieran tantos menores. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mayoría de ellos habría permanecido durante cerca de cuatro años en una habitación de aproximadamente 3,6 por 3,6 metros.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, describió la escena como una de las más impactantes de su carrera y aseguró que "la mayor parte del ganado vivía en mejores condiciones que los niños", al referirse al estado en el que fueron encontrados.

¿Quiénes fueron capturados por este caso?

Tras el operativo fueron capturados cuatro integrantes de la misma familia: Gary Siders, de 73 años; Christina Siders, de 66; Gary Siders II, de 36 años; y Elizabeth Siders, de 33.

Los cuatro enfrentan 16 cargos por poner en peligro a menores de edad con resultado de lesiones físicas graves. Durante su primera audiencia judicial se declararon inocentes y un juez les impuso una fianza de 300.000 dólares a cada uno, además de prohibir cualquier contacto entre ellos y con los menores mientras avanza el proceso.

Las autoridades indicaron que se trata de un caso ocurrido dentro del núcleo familiar y descartaron que esté relacionado con redes de trata de personas.

¿Qué estado de salud presentan los niños?

Siete de los menores tuvieron que ser trasladados a hospitales tras el rescate. Dos de ellos fueron llevados en helicóptero a centros especializados en trauma y uno permanecía en estado crítico.

Aunque algunos ya recibieron el alta médica, otros continúan bajo observación debido a las afectaciones físicas y psicológicas detectadas.

Las autoridades también informaron que varios presentaban importantes retrasos en su desarrollo. Algunos no podían comunicarse verbalmente y la hija mayor, de 18 años y con discapacidad del desarrollo, ni siquiera sabía escribir su propio nombre.

Precisamente por esas limitaciones en la comunicación, el fiscal Andy Wilson explicó que la investigación podría extenderse por un tiempo considerable. Incluso señaló que algunos funcionarios describieron a los menores como "salvajes", haciendo referencia al profundo aislamiento en el que habrían permanecido durante años.

¿Cómo lograron permanecer ocultos durante tanto tiempo?

Uno de los mayores interrogantes para los investigadores es cómo una familia de 20 personas logró pasar prácticamente inadvertida durante años.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los menores estaba matriculado en instituciones educativas y que, hasta el momento, no existen registros que indiquen que hubieran recibido formación escolar.

Según la investigación, la familia se habría desplazado por distintos condados del sur de Ohio desde 2008, evitando generar registros médicos, educativos o administrativos que permitieran detectar la presencia de los niños.

Vecinos del sector aseguraron que nunca habían visto menores en la vivienda, lo que incrementó el desconcierto tras conocerse el caso.

¿Qué se sabe de la vivienda donde permanecían los menores?

La familia habitaba una casa de cinco habitaciones y un baño, con una superficie cercana a los 124 metros cuadrados y un sótano adicional.

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Aunque el inmueble contaba con servicios públicos activos y los impuestos estaban al día, las autoridades encontraron la vivienda llena de basura y desechos humanos.

Además, se conoció que Gary Siders II y Elizabeth Siders contrajeron matrimonio en 2008 cuando tenían 18 y 15 años, respectivamente. Apenas dos meses después nació el mayor de los 16 hijos encontrados en el inmueble.

¿Qué sigue en la investigación?

Los 16 menores quedaron bajo la protección de las autoridades estatales mientras avanza el proceso para obtener la custodia temporal y definir su futuro.

Equipos especializados de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, peritos forenses y profesionales de atención a víctimas continúan recopilando pruebas para esclarecer el caso.