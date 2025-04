Murió Luz Andrea Jiménez, colombiana desaparecida tras tragedia en discoteca Jet Set

A través de X, la canciller Laura Sarabia informó que Luz Andrea Jiménez Castiblanco, una de las colombianas desaparecidas tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set de República Dominicana, murió.

La funcionaria confirmó la lamentable noticia tras comunicarse con las autoridades dominicanas: “A su familia le expreso mis sentidas condolencias, les envío un abrazo solidario y ponemos a su disposición los mecanismos de los que dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación de su cuerpo”.

¿Qué pasó en la discoteca Jet Set?

El pasado martes 8 de abril ocurrió una tragedia que tiene consternado al planeta.

Rubby Pérez, conocido mundialmente como "la voz más alta del merengue", se estaba presentando ante un amplio público; cuando el techo colapsó.

Las autoridades han llevado a cabo las labores de búsqueda y el saldo más reciente apunta que son 221 las personas fallecidas, entre quienes está Pérez.

Luego de la tragedia, la Embajada de Colombia en suelo dominicano informó que cinco connacionales estaban desaparecidas debajo de los escombros.

El caso que más eco hizo fue el de Jiménez. Una de sus empleadas aseguró que no sabía dónde estaba: "El lunes ella me escribió. Hasta ahora no pude comunicarme con ella".

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …