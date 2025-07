Shock mundial: murió, de manera inesperada, el investigador paranormal que custodiaba a la muñeca Annabelle

En las últimas horas, se confirmó que Dan Rivera, el investigador paranormal que custodiaba a la muñeca Annabelle, que fue la inspiración para que se produjeran películas del terror como 'El Conjuro', falleció a sus 54 años.

El deceso, según se reveló, ocurrió en la noche del 13 de julio de 2025. Además, se presentó de manera inesperada debido a que Dan Rivera se encontraba en la habitación de un hotel ubicado en Gettysburg, Pensilvania, Estados Unidos.

Durante los últimos días, Dan Rivera estaba presentando la gira 'Devils On The Run', en la cual no solo mostraba a Annabelle, la muñeca que custodiaba, sino que también presentaba otros objetos del Museo de los Warren.

Esta muerte de Dan Rivera fue confirmada por New England Society for Psychic Research, la organización a la que pertenecía el hombre que custodiaba a la muñeca Annabelle.

Este fue el sentido comunicado en el que se confirmó la muerte de Dan Rivera, el hombre que cuidaba a la muñeca Annabelle

"Con el corazón apesadumbrado, compartimos la repentina y desgarradora pérdida de nuestro querido amigo y colega, Dan Rivera. La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) está devastada por su fallecimiento y todavía está aceptando esta profunda pérdida. Dan no solo fue una parte vital de nuestro equipo durante una década, sino también un amigo profundamente compasivo, leal y dedicado", afirmó la organización en un comunicado del 15 de julio de 2025.

"Su integridad, creatividad y generosidad lo definieron. La pasión de Dan por lo paranormal estaba arraigada en un deseo genuino de educar, ayudar y conectarse con los demás, ya sea a través de las redes sociales, convenciones o investigaciones con familias locales que buscan comprensión y paz", agregaron.

El comunicado completo de la entidad a la que pertenecía Dan Rivera, es el siguiente:

¿Cuál fue la causa de la muerte de Dan Rivera, el hombre que custodiaba a la muñeca Annabelle?

Aunque se conoció que un equipo de primeros auxilios llegó a la habitación en la que se encontraba Dan Rivera para intentar realizarle una reanimación pulmonar, aún no se han revelado las causas exactas de su muerte.

En ese sentido, al investigador paranormal se le realizará una autopsia y próximamente se darán a conocer los resultados.