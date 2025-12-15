Australia endurecerá las leyes sobre armas tras el tiroteo antisemita que dejó 15 muertos en Sídney

Australia vuelve a enfrentar un debate profundo sobre el control de armas tras el mortífero tiroteo ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde un hombre y su hijo asesinaron a 15 personas que participaban en la celebración judía de Janucá.

Entre las víctimas se encuentra una niña de diez años, un rabino y un sobreviviente del Holocausto, mientras que al menos 42 personas permanecen hospitalizadas, según confirmó la policía.

El primer ministro Anthony Albanese convocó de urgencia a los gobernadores de los estados y territorios y, tras la reunión, anunció un acuerdo para endurecer las leyes sobre tenencia y porte de armas en todo el país, en lo que podría convertirse en la mayor actualización del marco legal desde las reformas históricas adoptadas tras la masacre de Port Arthur en 1996.

Qué cambios plantea el gobierno australiano

La oficina del primer ministro informó que las autoridades evaluarán reforzar las verificaciones de antecedentes para propietarios de armas de fuego, impedir que personas no nacionales accedan a licencias y restringir aún más los tipos de armas legales, especialmente las de cañón largo utilizadas en el ataque.

Aunque los tiroteos masivos son poco frecuentes en Australia gracias a una de las legislaciones más estrictas del mundo, el caso de Bondi ha reabierto interrogantes clave: cómo el padre, de 50 años, y el hijo, de 24, lograron obtener las armas y si existieron fallas en los controles vigentes. La cadena pública ABC informó que ambos podrían tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico, una línea que continúa bajo investigación.

Las autoridades calificaron el ataque como un acto de terrorismo con motivación antisemita. “Lo que vimos fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo y un acto de terrorismo en nuestras costas”, afirmó Albanese tras rendir homenaje a las víctimas en el Bondi Pavilion.

Un ataque que sacude al país y a la comunidad judía

Según la policía, cerca de 1.000 personas se encontraban reunidas en la playa para celebrar Janucá cuando los atacantes, desde una pasarela elevada, abrieron fuego durante aproximadamente diez minutos. El padre fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el hijo fue arrestado y permanece bajo custodia en un hospital con heridas de gravedad.

Durante la investigación, las autoridades hallaron una bomba casera en un vehículo cercano, que habría sido colocada por los agresores. Paralelamente, la policía denunció la difusión de información falsa en redes sociales tras el ataque y reportó nuevos incidentes de odio, como el abandono de cabezas de cerdo en un cementerio musulmán al suroeste de Sídney.

En medio del caos, surgieron también actos de valentía. Un hombre fue considerado “héroe nacional” tras forcejear con uno de los atacantes y desarmarlo, lo que permitió salvar varias vidas. Medios locales identificaron al ciudadano como Ahmed al Ahmed, de 43 años, quien resultó herido y continúa hospitalizado.

El tiroteo ocurre en un contexto de creciente tensión por ataques antisemitas en Australia, intensificados tras la guerra en Gaza iniciada en octubre de 2023. Líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificaron el hecho como “puramente antisemita”, mientras que el gobierno australiano reiteró sus acusaciones contra Irán por presuntamente orquestar ataques similares en el país durante los últimos dos años.

Con banderas a media asta y homenajes en Bondi, Australia enfrenta ahora el desafío de reforzar su modelo de control de armas y contener una escalada de violencia motivada por el odio, en un país que durante décadas fue referente mundial en prevención de tiroteos masivos.