Tragedia: murió el bebé que estaba esperando la esposa de una figura del Mundial y excompañero de Luis Díaz

Una de las figuras de Países Bajos y el Liverpool está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida.

El sábado 27 de junio de 2026, Noa van der Bij, la pareja de Cody Gakpo, confirmó la pérdida del bebé que estaban esperando.

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Además, desde la sede de concentración en la que se encuentra Países Bajos en el Mundial 2026, el futbolista también redactó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

Este fue el sentido mensaje de la pareja de Cody Gakpo tras la pérdida de su bebé

"Con el corazón roto, compartimos la devastadora noticia del fallecimiento de nuestro bebé durante el embarazo. Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, siempre te amaremos y siempre serás nuestro hijo", comenzó redactando Noa van der Bij en una historia de Instagram.

"Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el patio de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño allí, llamado Elías. No podría haber una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos", añadió en otra historia.

Este fue el mensaje de Cody Gakpo tras la pérdida de su bebé

Cody Gakpo, el talentoso futbolista de Países Bajos y el Liverpool, reposteó el mensaje de su pareja y pidió comprensión y privacidad.

"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia", expresó.

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"Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión", manifestó también.

Mientras tanto, sus seguidores han expresado múltiples mensajes de condolencias y fortaleza a través de las redes sociales.