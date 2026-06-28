Encuentran sin vida en Venezuela a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo

El dolor del fútbol argentino se hizo presente este fin de semana tras confirmarse el hallazgo sin vida de la esposa y dos hijos del futbolista Lucas Trejo, bajo los escombros que dejó el doble terremoto registrado el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela.

Trejo, quien tuvo un breve paso por el fútbol mexicano con el Zacatepec en la Liga Expansión MX y actualmente juega para el Deportivo La Guaira, había reportado la desaparición de su familia horas después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Caracas y la zona costera de La Guaira.

El devastador impacto del doble terremoto en Venezuela

Los terremotos provocaron daños severos: edificios colapsados, cortes de luz y más de 1.400 víctimas mortales.

La familia de Trejo se encontraba en Playa Grande, La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia. Brigadas de rescate trabajaron durante días en medio de montañas de escombros, donde finalmente se confirmó el fallecimiento de sus seres queridos.

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El fútbol en duelo

El propio club Deportivo La Guaira informó en redes sociales sobre la desaparición de la familia del jugador y acompañó el proceso de búsqueda. La noticia fue confirmada por su compañero Edson Tortolero, quien participó en las brigadas de rescate y dio a conocer el desenlace.

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El caso de Lucas Trejo refleja la magnitud del desastre que enluta a Venezuela y que ha dejado miles de desaparecidos, además de un país sumido en la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.