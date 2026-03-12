CANAL RCN
Murió el hombre que atacó con armas largas y un carro la sinagoga Temple Israel en Míchigan, Estados Unidos

En video quedó registrado el angustiante momento en el que los disparos impactan contra el edificio. Un vehículo también embistió la estructura y, además, un incendio provocado.

marzo 12 de 2026
03:02 p. m.
En las últimas horas, el hombre que inició un intercambio de disparos con agentes de seguridad este jueves 12 de marzo en una sinagoga israelí de Michigan murió, así lo informaron medios estadounidenses.

Agentes policiales realizaron un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las cadenas CNN y Fox News reportaron la muerte del sospechoso, citando fuentes policiales.

Así fue el violento ataque a la sinagoga Temple Israel en Míchigan, EE. UU.

El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, explicó que un "individuo llegó al templo, el personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros".

Medios locales reportaron que minutos antes el agresor embistió el recinto con un vehículo.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en la localidad de West Bloomfield.

"La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz.

Ataque quedó grabado en video

Imágenes de televisión mostraban en operativo masivo de las fuerzas del orden en la zona alrededor de la sinagoga.

Se podían ver que del edificio se desprendía una columna de humo, al parecer por un incendio.

La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo.

