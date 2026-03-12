Dólar en Colombia rebotó este 12 de marzo y cerró con cambio drástico en el precio

El precio del dólar en Colombia volvió a registrar movimientos durante la jornada cambiaria de este jueves 12 de marzo de 2026.

Aunque la divisa estadounidense había mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, el mercado registró un leve repunte al cierre, marcando un cambio de comportamiento frente a jornadas anteriores.

De acuerdo con los datos del mercado, el dólar terminó la jornada en $3.700,64, lo que representó un aumento de $12,77 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy, que se ubicó en $3.687,87.

Durante el día, la moneda estadounidense registró variaciones importantes, con un precio mínimo de $3.673 y un máximo de $3.729, en medio de 1.739 transacciones que movieron cerca de US$1.186 millones en el mercado cambiario.

Así se movió el dólar en Colombia este jueves 12 de marzo

Aunque el cierre del mercado mostró un leve repunte, el comportamiento del dólar durante la jornada mantuvo una tendencia general a la baja frente a días anteriores.

La TRRM del dólar en Colombia para este jueves 12 de marzo de 2026 se ubicó en $3.687,87, lo que representó una caída de $22,63 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,61 %.

Con este resultado, la divisa alcanzó su nivel más bajo en más de tres semanas, específicamente desde el 19 de febrero de 2026, lo que refleja un comportamiento moderado en el mercado cambiario.

Comparativo del dólar frente a otras fechas

Al analizar el comportamiento del dólar frente a otros periodos recientes, se observan varios contrastes en el mercado.

Frente al mismo día de la semana pasada, el precio de la moneda estadounidense disminuyó un 1,69 %, es decir, cerca de $63,54 menos.

En comparación con el mismo día del mes anterior, el dólar subió ligeramente un 0,46 %, equivalente a $16,86.

Por otro lado, si se mira el comportamiento desde el inicio del año 2026, la divisa registra una reducción de $69,21, lo que equivale a un descenso del 1,84 %.

La caída más notable se observa frente al mismo día del año anterior, cuando el dólar estaba mucho más alto. En ese caso, la divisa ha bajado un 11,19 %, lo que representa aproximadamente $464,89 menos.

Estos movimientos reflejan cómo el mercado cambiario colombiano continúa reaccionando a factores internacionales y a la dinámica económica global.