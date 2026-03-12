Nueva llamada entre el presidente Petro y Donald Trump: así fue la conversación

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron este jueves 12 de marzo una nueva conversación telefónica que se extendió por cerca de media hora y en la que discutieron varios temas estratégicos de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Según informó Andrés Hernández, desde la oficina de comunicaciones de la Presidencia de Colombia, durante el diálogo se trataron asuntos relacionados con energía, hidrocarburos, seguridad y cultivos ilícitos.

El funcionario explicó que la conversación también incluyó temas de erradicación y el trabajo conjunto entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, se habló sobre la reactivación económica en la frontera y otros puntos de cooperación.

Los temas abordados en la conversación entre Petro y Trump

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Presidencia, los mandatarios intercambiaron opiniones sobre asuntos energéticos y de seguridad, así como estrategias relacionadas con cultivos ilícitos y erradicación.

Dentro de los puntos mencionados se destacó el trabajo conjunto para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, además de iniciativas para impulsar la reactivación económica en la frontera con Venezuela.

Invitación a Cartagena y gestos diplomáticos

Durante la llamada, el presidente colombiano extendió a su homólogo estadounidense una invitación para visitar la ciudad de Cartagena. Según lo informado, el mandatario estadounidense recibió la invitación con agrado.

En la conversación, Trump también señaló que Petro siempre será bienvenido en los Estados Unidos. Además, se disculpó por algún error relacionado con una invitación anterior a Miami y reiteró que el presidente colombiano será bien recibido.

Al finalizar la comunicación, el presidente estadounidense agradeció el contacto, expresó su deseo de mantener mayor comunicación con Petro y le manifestó su amistad. También le deseó suerte al mandatario colombiano en su reunión con Venezuela.