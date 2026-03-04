Falleció reconocido periodista en grave accidente de tránsito: compañeros lo despidieron con doloroso mensaje

El periodismo argentino se encuentra sumida en un profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Renato Di Fabio, reconocido periodista y comunicador institucional de 57 años. Su cuerpo fue hallado en las primeras horas del miércoles 1 de abril de 2026, en una zona de difícil acceso en la zona de alta montaña, luego de un intenso operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a sus colegas y familiares durante toda la madrugada.

Di Fabio, un apasionado de las motocicletas, regresaba de un viaje de placer desde Chile junto a un grupo de amigos. Según las primeras reconstrucciones del hecho, el periodista circulaba a bordo de su Harley-Davidson cuando, por causas que aún se intentan establecer, se habría separado del resto del grupo en el sector de Horcones.

Al notar que no arribaba al punto de encuentro en Uspallata y que no respondía a las insistentes llamadas telefónicas —aunque el celular daba tono—, se dio aviso a las autoridades.

El operativo de búsqueda se desplegó con celeridad sobre la Ruta Nacional 7. Intervinieron efectivos de la Policía Vial, la Gendarmería Nacional, la Patrulla de Rescate y la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados). Fue precisamente a través de un dron que, cerca de las 7:20 de la mañana, se logró divisar la motocicleta y, posteriormente, el cuerpo sin vida del comunicador a la vera del río Mendoza.

La principal hipótesis que maneja la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, es que Di Fabio pudo haber seguido de largo en una curva, lo que provocó una caída por un barranco de aproximadamente 50 metros.

Su legado en el periodismo y la comunicación

Renato Di Fabio no solo era una figura respetada por su profesionalismo, sino también muy querida por su calidad humana. Con una trayectoria de décadas, dejó su huella en medios emblemáticos de la provincia:

Diario Los Andes: Donde se desempeñó durante años como redactor y editor.

Radio Nihuil: Espacio en el que consolidó su voz como referente informativo.

EDEMSA: En la actualidad, ocupaba el cargo de Gerente de Relaciones Institucionales, siendo un nexo fundamental y siempre predispuesto entre la empresa de energía y los trabajadores de prensa.

Dolorosos mensaje de despedida

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales y los medios locales se inundaron de mensajes de condolencias. Desde el Gobierno de Mendoza hasta la Universidad de Congreso y diversos círculos de periodistas destacaron su "honestidad, compromiso y calidez".

"Día de tristeza para el periodismo de Mendoza por la pérdida de un colega como Renato. Se fue un gran tipo", expresó Rubén Valle, secretario de redacción de Los Andes, resumiendo el sentir de una comunidad que hoy despide a uno de sus comunicadores más íntegros.

El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia de rigor, mientras la justicia continúa con los peritajes para esclarecer los detalles finales de este siniestro vial que enluta a toda la región.