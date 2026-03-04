ATENCIÓN | Fuga en la cárcel de Jamundí: escapó un hombre que había asesinado a una pareja

En las últimas horas, se dio una fuga en la cárcel de Jamundí. Al parecer, escapó un hombre que había asesinado a una pareja hace un par de años durante un robo en una finca de Anapoima.

Con respecto al crimen, se supo que a un hombre lo asfixiaron y a la mujer la abusaron sexualmente. Posteriormente, el hoy fugado se fue para otra finca y torturó a unos adultos mayores.

Le dicen 'el asesino de Anapoima'

De acuerdo con la Policía, el suceso se dio en Melgar. El criminal, identificado como Alexander Diaz Alvarado o ‘el asesino de Anapoima’, ingresó en la madrugada a la finca ubicada en la vereda Panamá.

Al hombre, lo ataron con una soga del cuello y pies; y la asfixia se dio cuando intentó escapar. Frente a la mujer, se supo que la sometieron a varios vejámenes sexuales. Al final, los ladrones se llevaron un televisor, dos celulares y una motocicleta.

Minutos después, a los adultos mayores les robaron dos celulares, un computador portátil y un millón de pesos en efectivo.

Lo condenaron a más de 20 años

La captura de este delincuente se efectuó en febrero de 2024 en Melgar. Acto seguido, lo imputaron con homicidio, acceso carnal violento agravado, hurto agravado y calificado. De igual forma, se le realiza la incautación de un celular, y 5 cartuchos, calibre 38.

Este no había sido el único crimen, por el hecho que tenía antecedentes por receptación, fabricación, tráfico de armas de fuego o municiones y fuga de presos. Este hombre estaba cumpliendo una condena de 27 años por el doble homicidio.

“La Policía continuará con las investigaciones correspondientes, que permitan lograr la captura de la otra persona que estuvo involucrada en estos hechos. Se invita a la comunidad, a denunciar cualquier situación que afecte la seguridad y convivencia ciudadana, a través de la línea de atención de emergencias 123, CAI o Estación de Policía más cercana”, este fue el mensaje de las autoridades luego de dar a conocer la captura.