Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

James Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX.

Luto
Foto AFP

noviembre 07 de 2025
06:05 p. m.
El biólogo estadounidense James Watson, reconocido por descubrir la estructura del ADN, falleció a los 97 años tras una enfermedad, según confirmó el Laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), institución donde desarrolló gran parte de su carrera científica.

¿Quién era James Watson?

Watson revolucionó la ciencia al descubrir, junto con su colega Francis Crick, la estructura de doble hélice del ADN, un hallazgo que transformó la biología moderna. En 1962, compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina con Crick y con Maurice Wilkins, por investigaciones que sentaron las bases para comprender el código genético y la síntesis de proteínas.

A lo largo de su carrera, Watson se convirtió en uno de los científicos más célebres del siglo XX, aunque su legado estuvo marcado por polémicas. Comentarios racistas realizados durante su vida profesional lo llevaron a renunciar a su puesto en el CSHL a los 80 años, ensombreciendo en parte sus logros científicos.

Primeros años en la ciencia de James Watson

James Watson nació el 6 de abril de 1920 en Chicago. Desde niño mostró una gran curiosidad por la naturaleza; a los 8 años se preguntaba por qué migran las aves, lo que lo inspiró a dedicarse a la ciencia para entender cómo funciona el mundo natural.

Posteriormente, recibió una beca para la Universidad de Chicago, donde se graduó en 1947 con un título en zoología.

Durante su investigación sobre virus bacterianos en la universidad, quedó fascinado por las estructuras tridimensionales de las moléculas, lo que lo llevó a interesarse en la genética y la bioquímica, campos en los que desarrollaría su carrera pionera.

Legado de James Watson

El descubrimiento de la doble hélice en 1953 no solo abrió la puerta a nuevos conocimientos en biología molecular, sino que también transformó la medicina, la genética y la biotecnología, dejando un impacto duradero en la ciencia contemporánea.

