Falleció la ‘Barbie humana’, famosa por sus múltiples cirugías estéticas

El hecho ocurrió en la tarde del martes 4 de noviembre, cuando miles de personas quedaron sorprendidas tras conocerse la repentina muerte de Bárbara Jankavski.

¿Quién era Bárbara Jankavski, la influencer que falleció?

Bárbara Jankavski, originaria de Brasil, era una reconocida influencer y creadora de contenido. En sus redes sociales, donde acumulaba más de 55.000 seguidores, se hizo famosa por su objetivo de parecerse a una “Barbie humana”. Para lograrlo, se habría sometido a más de 27 cirugías estéticas.

En sus publicaciones solía compartir fotografías y videos luciendo vestuarios inspirados en la icónica muñeca, además de poses y maquillajes característicos, con lo que logró ganarse la atención y el cariño de sus seguidores.

¿De qué murió Bárbara Jankavski?

De acuerdo con medios internacionales, la modelo había acudido a la vivienda de un funcionario público brasileño con quien mantenía contacto a través de internet. Fue en ese lugar donde ocurrieron los lamentables hechos.

Según versiones preliminares, Bárbara habría consumido una mezcla de alcohol y sustancias psicoactivas , lo que provocó un grave desequilibrio en su organismo. Poco después, se desvaneció y perdió la vida casi de manera instantánea. Cuando los servicios de emergencia llegaron al sitio, ya no había nada que hacer.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones y se espera el resultado oficial de la autopsia que permita esclarecer las causas exactas de su inesperado fallecimiento.