Luto en la Fórmula 1: falleció expiloto de Ferrari y McLaren a sus 84 años

El italiano Andrea De Adamich, figura respetada del automovilismo europeo y expiloto de Ferrari y McLaren, falleció este 5 de noviembre.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
09:56 p. m.
Andrea De Adamich, nacido en Trieste en 1941, debutó en las competiciones automovilísticas en 1962 y solo tres años después se consagró campeón de Fórmula 3. Su talento lo llevó a dar el salto a la Fórmula 1 en 1968, donde compitió durante cinco temporadas consecutivas.

Militó en escuderías legendarias como Ferrari, McLaren, March, Surtees y Brabham, consolidándose como una de las figuras más destacadas del automovilismo europeo en los años sesenta y setenta.

El accidente que puso fin a su carrera

En 1973, durante una carrera en Silverstone, De Adamich sufrió un grave accidente que marcó el final de su trayectoria como piloto. Quedó atrapado durante casi una hora en su Brabham tras una colisión múltiple que involucró a más de diez monoplazas.

El impacto le provocó fracturas en ambas piernas y lesiones musculares severas, que lo obligaron a retirarse de la categoría reina del automovilismo.

De las pistas a los medios y al reconocimiento nacional

Tras su retiro, Andrea De Adamich inició una nueva etapa como comentarista televisivo, convirtiéndose en una voz reconocida y respetada del automovilismo italiano. Su conocimiento y pasión por el deporte lo mantuvieron vigente durante décadas.

En 2022, el Gobierno italiano lo distinguió como Comendador de la Orden del Mérito de la República Italiana, en reconocimiento a su aporte al deporte y a la difusión del automovilismo. Falleció este 5 de noviembre a los 84 años, dejando una huella imborrable en la historia del motor.

