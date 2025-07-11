CANAL RCN
Internacional

Luto: reconocida presentadora se enteró de la muerte de su papá mientras que estaba en un programa en vivo

Los compañeros de la presentadora informaron la noticia mientras que se encontraban al aire en la emisión del 6 de noviembre.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
03:57 p. m.
Una de las presentadoras más reconocidas de México está enfrentando uno de los momentos más complejos de su vida debido a que su papá falleció el pasado 6 de noviembre de 2025.

Joanna Vega-Biestro, que trabaja en el programa 'Sale el Sol', se encontraba en vivo cuando le notificaron lo ocurrido con su padre. En consecuencia, abandonó el set de inmediato y sus compañeros no solo informaron la triste noticia, sino que enviaron sentidos mensajes de condolencias.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Alejandro Vega Torra, el papá de la presentadora Joanna Vega-Biestro, falleció en su casa, mientras que estaba durmiendo.

Así fue como en el programa 'Sale el Sol' se confirmó la muerte de Alejandro Vega, el papá de la presentadora Joanna Vega-Biestro

Durante la emisión en vivo de 'Sale el Sol' del 6 de noviembre, Ana María Alvarado, otra de las presentadoras, anunció que tenía que entregar una noticia muy triste.

"Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro. La verdad lo sentimos mucho, que descanse en paz", dijo Ana María Alvarado en medio de lágrimas.

"Descanse en paz don Alejandro Vega Torra. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia. Fue una noticia de imprevisto que recibimos mientras que estábamos al aire, son de las notas que uno nunca quisiera dar y menos cuando se trata de alguien tan querido para todos nosotros", añadió Mauricio Mancera, otro de los integrantes de 'Sale el Sol'.

Imagen Televisión, la cadena mexicana, también lamentó la muerte del papá de la presentadora Joanna Vega-Biestro

Luego de que la noticia se desarrolló, Imagen Televisión, en sus redes sociales, se unió a las condolencias por la muerte del papá de la presentadora Joanna Vega-Biestro.

"En Imagen Televisión lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera, Joanna Vega-Biestro, conductora de 'Sale el Sol'. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia que atraviesa esta dolorosa pérdida", escribieron.

 

