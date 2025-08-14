CANAL RCN
Internacional

Conmoción en el mundo de la belleza por la muerte de una ex Miss Universo

La organización Miss Universo lamentó la muerte de una de sus exparticipantes, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en Rusia.

Murió Kseniya Alexandrova
Foto: Redes Kseniya Alexandrova

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la belleza está de luto por la repentina muerte de Kseniya Alexandrova, modelo y representante de Rusia en Miss Universo 2017.

Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas
RELACIONADO

Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas

La reina de belleza, nacida el 12 de noviembre de 1994 en Moscú, falleció este martes 12 de agosto en su ciudad natal a los 31 años, dejando un profundo vacío entre familiares, amigos y seguidores.

Confirmación de la muerte de Kseniya Alexandrova

La noticia fue confirmada por la agencia de modelos ModusVivendi, donde inició su carrera a los 19 años. “Ksenia era brillante, talentosa e increíblemente inspiradora… siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior”, expresaron en un comunicado.

La organización de Miss Universo también lamentó su partida, recordando que “su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá”.

¿De qué murió Kseniya Alexandrova?

De acuerdo con los reportes, Kseniya viajaba como copiloto cuando el vehículo en el que se desplazaba impactó contra un alce. El animal atravesó el parabrisas, provocándole una grave lesión en la cabeza que resultó fatal.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad de modelos y al público que la seguía desde su participación en concursos internacionales.

Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas
RELACIONADO

Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas

Aunque en Miss Universo 2017 no logró clasificar entre las 16 finalistas, Alexandrova se destacó por su porte y profesionalismo, consolidando una trayectoria admirada en la industria de la moda.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Más allá de su faceta como modelo, Kseniya se formó en diversas áreas. Se graduó en Finanzas y Crédito por la Universidad Económica Plekhanov en 2016, estudió medios audiovisuales en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino y obtuvo en 2022 una licenciatura en Psicología por la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú.

Su versatilidad profesional y compromiso con el aprendizaje la convirtieron en un ejemplo para quienes la conocieron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Español secuestró a su expareja durante dos días para “volver a enamorarla”: víctima se liberó en un descuido

Estados Unidos

Fuerzas Militares estadounidenses llegaron al mar Caribe para combatir los cárteles de droga latinoamericanos

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

David Luna propone definir un único candidato de oposición para las elecciones 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, el precandidato planteó la creación de una mesa nacional con el objetivo de definir un único candidato de oposición para las elecciones del próximo año.

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

El estudio determinó que los felinos presentan un deterioro cerebral similar al de los humanos.

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves