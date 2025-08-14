Conmoción en el mundo de la belleza por la muerte de una ex Miss Universo

El mundo de la belleza está de luto por la repentina muerte de Kseniya Alexandrova, modelo y representante de Rusia en Miss Universo 2017.

La reina de belleza, nacida el 12 de noviembre de 1994 en Moscú, falleció este martes 12 de agosto en su ciudad natal a los 31 años, dejando un profundo vacío entre familiares, amigos y seguidores.

Confirmación de la muerte de Kseniya Alexandrova

La noticia fue confirmada por la agencia de modelos ModusVivendi, donde inició su carrera a los 19 años. “Ksenia era brillante, talentosa e increíblemente inspiradora… siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior”, expresaron en un comunicado.

La organización de Miss Universo también lamentó su partida, recordando que “su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá”.

¿De qué murió Kseniya Alexandrova?

De acuerdo con los reportes, Kseniya viajaba como copiloto cuando el vehículo en el que se desplazaba impactó contra un alce. El animal atravesó el parabrisas, provocándole una grave lesión en la cabeza que resultó fatal.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad de modelos y al público que la seguía desde su participación en concursos internacionales.

Aunque en Miss Universo 2017 no logró clasificar entre las 16 finalistas, Alexandrova se destacó por su porte y profesionalismo, consolidando una trayectoria admirada en la industria de la moda.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Más allá de su faceta como modelo, Kseniya se formó en diversas áreas. Se graduó en Finanzas y Crédito por la Universidad Económica Plekhanov en 2016, estudió medios audiovisuales en la Escuela Superior de Cine y Televisión Ostankino y obtuvo en 2022 una licenciatura en Psicología por la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú.

Su versatilidad profesional y compromiso con el aprendizaje la convirtieron en un ejemplo para quienes la conocieron.