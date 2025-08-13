Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas

El mundo de la música y del entretenimiento se encuentra de luto debido a que el cantante de uno de los intros más recordados de una serie animada, murió a sus 61 años.

Nobuo Yamada, que era conocido artísticamente como NoB y que fue el cantante de 'Pegasus Fantasy', la melodía que se escucha en el inicio de cada uno de los capítulos de 'Los Caballeros del Zodiaco', falleció el pasado 9 de agosto de 2025.

La noticia fue confirmada por MOJOST, la agenda de producción a la que pertenecía el artista japonés, a través de un sentido comunicado de prensa.

¿De qué murió Nobuo Yamada, el cantante del recordado intro de 'Los Caballeros del Zodiaco?

Nobuo Yamada, el cantante que era oriundo de Kawachinagano, Japón, fue diagnosticado con cáncer de riñón en el 2017 y, desde ese entonces, batalló contra esa compleja enfermedad.

Sin embargo, su estado de salud se fue desmejorando paulatinamente y durante sus últimos días tuvo que ser internado en una entidad hospitalaria.

No obstante, a pesar de los tratamientos médicos, el estado de su cáncer ya estaba muy avanzado y le causó la muerte a los 61 años.

Este fue el sentido comunicado con el que MOJOST, la agencia de producción musical, despidió al cantante Nobuo Yamada

MOJOST, la agencia de producción musical a la que pertenecía Nobuo Yamada, lamentó profundamente la muerte del artista y exaltó su legado.

"Nuestro artista NOB, falleció el 9 de agosto, a la 1:39, después de luchar y estar hospitalizado durante mucho tiempo debido a un cáncer de riñón. Trabajó en muchas canciones de anime y en canciones de héroes de efectos especiales, cantó en concierto y eventos en todo el mundo y fascinó a muchos fans no solo en Japón, sino que también en el extranjero", comenzó manifestando la agencia MOJOST.

"Le pronosticaron 5 años de vida desde el diagnóstico, pero luchó con su fuerte voluntad de cantar. El día antes de fallecer, continuó siendo un músico de rock hasta el final y hablando sobre el arreglo de las canciones que compuso", se agregó en el comunicado.

Además, la agencia MOJOST detalló que la familia quería despedir a Nobuo Yamada de manera privada y que, posteriormente, se realizaría una ceremonia para los fans.