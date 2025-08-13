CANAL RCN
Internacional

Luto: murió el cantante del intro de una de las series animadas más icónicas

El cantante se encontraba hospitalizado, pero, a pesar de los tratamientos médicos, partió de este mundo terrenal.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música y del entretenimiento se encuentra de luto debido a que el cantante de uno de los intros más recordados de una serie animada, murió a sus 61 años.

Nobuo Yamada, que era conocido artísticamente como NoB y que fue el cantante de 'Pegasus Fantasy', la melodía que se escucha en el inicio de cada uno de los capítulos de 'Los Caballeros del Zodiaco', falleció el pasado 9 de agosto de 2025.

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció
RELACIONADO

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció

La noticia fue confirmada por MOJOST, la agenda de producción a la que pertenecía el artista japonés, a través de un sentido comunicado de prensa.

¿De qué murió Nobuo Yamada, el cantante del recordado intro de 'Los Caballeros del Zodiaco?

Nobuo Yamada, el cantante que era oriundo de Kawachinagano, Japón, fue diagnosticado con cáncer de riñón en el 2017 y, desde ese entonces, batalló contra esa compleja enfermedad.

Sin embargo, su estado de salud se fue desmejorando paulatinamente y durante sus últimos días tuvo que ser internado en una entidad hospitalaria.

No obstante, a pesar de los tratamientos médicos, el estado de su cáncer ya estaba muy avanzado y le causó la muerte a los 61 años.

Este fue el sentido comunicado con el que MOJOST, la agencia de producción musical, despidió al cantante Nobuo Yamada

MOJOST, la agencia de producción musical a la que pertenecía Nobuo Yamada, lamentó profundamente la muerte del artista y exaltó su legado.

"Nuestro artista NOB, falleció el 9 de agosto, a la 1:39, después de luchar y estar hospitalizado durante mucho tiempo debido a un cáncer de riñón. Trabajó en muchas canciones de anime y en canciones de héroes de efectos especiales, cantó en concierto y eventos en todo el mundo y fascinó a muchos fans no solo en Japón, sino que también en el extranjero", comenzó manifestando la agencia MOJOST.

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario
RELACIONADO

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

"Le pronosticaron 5 años de vida desde el diagnóstico, pero luchó con su fuerte voluntad de cantar. El día antes de fallecer, continuó siendo un músico de rock hasta el final y hablando sobre el arreglo de las canciones que compuso", se agregó en el comunicado.

Además, la agencia MOJOST detalló que la familia quería despedir a Nobuo Yamada de manera privada y que, posteriormente, se realizaría una ceremonia para los fans.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió reconocida actriz que participó en una recordada serie: esto se conoció

Texas

Se conoce la identidad de las tres víctimas de un tiroteo en supermercado de Texas: menor de cuatro años encabeza la lista

Papa León XIV

Madonna hace llamado al papa León XIV para visitar Gaza: “antes de que sea demasiado tarde”

Otras Noticias

Congreso de la República

Congresista fue víctima de atentado en Huila: camioneta en la que se movilizaba recibió disparos

El representante Julio César Triana informó que la camioneta en la que iba recibió varios impactos de bala.

América de Cali

¿Adrián Ramos volvería a jugar con América de Cali? La verdad detrás del rumor

El delantero se despidió de América de Cali en diciembre del 2024 y ahora suena como una opción para reforzar el plantel.

Artistas

Andrés Altafulla, en medio de los rumores, sorprendió con un cambio de look: así se ve ahora

Medicamentos

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Aerocivil

Colombia estrenará aeropuerto que estará ubicado entre Cundinamarca y Tolima: esta es su fecha de reapertura