En Estados Unidos hay un profundo luto debido a que un actor fue encontrado sin vida en un muelle.

Se trata de Alexander Haskin, que tenía 38 años, estudió música en Long Beach City College y apareció en series como 'You', 'The Rookie' y 'Mayans M.C'.

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El hallazgo se realizó el lunes 16 de noviembre de 2026, en Santa Mónica, California, y las autoridades continúan investigando lo sucedido.

¿Qué se sabe de la muerte de Alexander Haskin, el actor de Estados Unidos?

Las autoridades que están al frente de este caso han determinado que los guardias portuarios se percataron de que el cuerpo de Alexander Haskin había sido arrastrado por el mar y actuaron de inmediato para rescatarlo.

Sin embargo, después de sacarlo del agua, el actor ya se encontraba inconsciente y, por lo tanto, el personal de emergencia intervino para reanimarlo.

No obstante, a pesar de los esfuerzos, Alexander Haskin no volvió a reportar signos vitales y su muerte se confirmó a las 4:56 de la tarde (hora de California, Estados Unidos).

¿Qué más han revelado las autoridades tras la muerte de Alexander Haskin, el actor de Estados Unidos?

De acuerdo con fuentes consultadas por Entertainment Weekly, las cámaras de seguridad confirmaron que Alexander Haskin se encontraba solo y que no interactuó con nadie antes de lo sucedido en el muelle de Santa Mónica, California.

Pero, en medio de esa coyuntura, se siguen tratando de esclarecer las circunstancias exactas de este hecho que tiene de luto a la industria actoral.

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Aparte de ser actor, Alexander Haskin también trabajó como entrenador personal e, incluso, en sus redes sociales aseguraba estar especializado en fuerza, acondicionamiento y nutrición deportiva.

"Lo siento muchísimo", "que descanse en paz", "un abrazo para sus familiares", "qué tristeza, todavía era muy joven" y "tenía toda la vida por delante", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.