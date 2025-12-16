Revelan fecha en la que presidente Petro decretaría el salario mínimo si no se llega a un acuerdo

Tras una serie de intensas jornadas de negociación que se extendieron hasta el 15 de diciembre, la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales cerró su fase de diálogo sin un acuerdo tripartito para fijar el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) que regirá a partir del 1 de enero de 2026.

Este desenlace pone, una vez más, la responsabilidad de definir la remuneración básica de millones de trabajadores colombianos en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá establecer la cifra por medio de un decreto presidencial.

El desacuerdo entre los gremios empresariales y las centrales obreras, quienes sostuvieron propuestas de aumento con una diferencia significativa, ha hecho que por tercer año consecutivo durante el gobierno de Gustavo Petro, y el décimo quinto desde 1997, el incremento salarial deba ser fijado por la vía ejecutiva.

Fecha en la que se definiría el salario mínimo por decreto si no hay acuerdo

El salario mínimo por decreto se produce cuando, llegado el segundo plazo máximo (el 30 de diciembre), la Comisión no logra un acuerdo. En ese escenario, el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, en desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política, faculta al Presidente de la República para fijar la cifra de incremento salarial y el auxilio de transporte mediante un Decreto Ejecutivo.

Con el fracaso de la fase de diálogo inicial el pasado 15 de diciembre, la mirada de millones de colombianos se dirige ahora hacia la Presidencia de la República, a la espera de la decisión final.

El cronograma oficial de la negociación, según lo establecido por la ley y confirmado por el Ministerio del Trabajo, fija el 30 de diciembre como la fecha límite para que el presidente Gustavo Petro expida el decreto que fijará el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y el auxilio de transporte para el año 2026.

Aunque el proceso entró en una etapa de consultas bilaterales y análisis de salvedades presentadas por las partes (trabajadores y empleadores), la falta de consenso a pocos días de terminar el año hace casi inevitable la intervención presidencial.

Para el caso del 2026, las centrales obreras habían planteado una solicitud de aumento cercana al 16%, lo que llevaría el salario a aproximadamente $1.651.260 (sin auxilio de transporte), argumentando la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y cerrar la brecha con el costo de la canasta básica.

En contraste, los gremios empresariales propusieron cifras más conservadoras, alrededor del 7.2% o 7.5%, situando el SMLMV cerca de $1.525.992$ a $1.530.413.

De no haber un giro inesperado en las negociaciones bilaterales que se extienden hasta el 29 de diciembre, será el martes 30 de diciembre de 2025 cuando el país conozca, vía decreto presidencial, la cifra exacta del Salario Mínimo de 2026, una decisión que impactará directamente el costo de vida, el poder de compra y las finanzas de todos los colombianos.