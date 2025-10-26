Murió modelo e influencer hallada sin vida en su casa: esto se sabe del caso

Consternación ha generado la noticia del fallecimiento de Emman Atienza, modelo e influencer filipina de 19 años, quien fue hallada sin vida en su vivienda en Los Ángeles, California, ciudad a la que se había mudado recientemente para continuar impulsando su carrera.

¿De qué murió Emman Atienza?

De acuerdo con información publicada por la revista People, los resultados forenses del condado de Los Ángeles confirmaron que la joven terminó con su vida.

Atienza se destacaba por su contenido positivo en redes sociales, donde compartía mensajes sobre salud mental y bienestar emocional, alentando a sus seguidores a cuidar de sí mismos.

Sus amigos y admiradores expresaron profundo dolor en redes sociales:

“Siempre veía los videos de Emman cuando me sentía deprimida, “Le importaba mucho el impacto que generaba con sus plataformas", “Su sonrisa y su luz siempre permanecerán en nuestros corazones.”, fueron algunos comentarios de internautas.

¿Quién era Emman Atienza?

Emman era hija de la reconocida presentadora de televisión Kim Atienza. Desde 2015 usaba sus redes sociales para mostrar su día a día, compartir consejos de vida y conectar con miles de seguidores en todo el mundo.

Su partida deja una huella imborrable en la comunidad digital y en quienes encontraron inspiración en su mensaje sobre la importancia de la salud mental.