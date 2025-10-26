CANAL RCN
Internacional

Murió modelo e influencer hallada sin vida en su casa: esto se sabe del caso

Sus amigos y admiradores expresaron profundo dolor a través de las redes sociales.

Luto muerte actor venezolano.
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Consternación ha generado la noticia del fallecimiento de Emman Atienza, modelo e influencer filipina de 19 años, quien fue hallada sin vida en su vivienda en Los Ángeles, California, ciudad a la que se había mudado recientemente para continuar impulsando su carrera.

Luto en la televisión: murió una importante actriz a sus 55 años
RELACIONADO

Luto en la televisión: murió una importante actriz a sus 55 años

¿De qué murió Emman Atienza?

De acuerdo con información publicada por la revista People, los resultados forenses del condado de Los Ángeles confirmaron que la joven terminó con su vida.

Atienza se destacaba por su contenido positivo en redes sociales, donde compartía mensajes sobre salud mental y bienestar emocional, alentando a sus seguidores a cuidar de sí mismos.

Sus amigos y admiradores expresaron profundo dolor en redes sociales:

“Siempre veía los videos de Emman cuando me sentía deprimida, “Le importaba mucho el impacto que generaba con sus plataformas", “Su sonrisa y su luz siempre permanecerán en nuestros corazones.”, fueron algunos comentarios de internautas.

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad
RELACIONADO

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

¿Quién era Emman Atienza?

Emman era hija de la reconocida presentadora de televisión Kim Atienza. Desde 2015 usaba sus redes sociales para mostrar su día a día, compartir consejos de vida y conectar con miles de seguidores en todo el mundo.

Su partida deja una huella imborrable en la comunidad digital y en quienes encontraron inspiración en su mensaje sobre la importancia de la salud mental.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Venezuela

Buque de guerra lanzamisiles de EE. UU. se instaló frente a Venezuela: ¿es un desafío?

Medio oriente

Más de 15.000 pacientes esperan evacuación médica en Gaza, advierte la OMS

Otras Noticias

Bancolombia

Usuarios de Bancolombia serán 'compensados' por falla masiva en sus plataformas: así lo anunció la entidad

Mediante sus redes sociales, la entidad financiera dio a conocer cómo será la compensación para los usuarios afectados.

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones

Falta de calcio, vitaminas y estrés son algunas de las razones principales por las que salen canas en los jóvenes.

Redes sociales

Impactante testimonio: pareja de Baby Demoni revela cómo la encontró sin vida

Estados Unidos

Canción en la que Lizzo se refiere a polémica campaña de Sydney Sweeney fue demandada

Fútbol

Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles