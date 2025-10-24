CANAL RCN
Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

Isabelle Tate, conocida por su participación en la serie '9-1-1: Nashvielle', falleció a los 23 años.

octubre 24 de 2025
12:25 p. m.
La actriz de 23 años fue diagnosticada con una enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth.

¿Quién era Isabelle Tate?

Isabelle Tate, conocida por su participación en la serie '9-1-1: Nashvielle', falleció el pasado 19 de octubre a los 23 años. La noticia fue confirmada por su familia y por la agencia que la representaba.

"Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz. Obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia", confirmó el comunicado.

Nació y creció en Tennessee, Estados Unidos y debutó en televisión interpretando a Julie en un episodio. Su muerte se produjo diez días después de su aparición en pantalla, lo que generó gran sorpresa y conmoción en el mundo del entretenimiento.

"Era amante de los animales y dedicó gran parte de su tiempo a ayudar a otros. Isabelle quería hacer del mundo un lugar mejor y nunca permitió que su condición limitara su espíritu", añadió el comunicado.

¿De qué se trata la enfermedad de Isabelle Tate?

A los 13 años fue diagnosticada con la enfermedad neuromuscular progresiva, el cual consiste en un trastorno genético que afecta los nervios encargados del control muscular. Debido a su condición, utilizaba una silla de ruedas.

Este daño es mayor en los brazos y las piernas y también se conoce como neuropatía motora y sensitiva hereditaria. Algunos de los síntomas más comunes de esta enfermedad son:

  1. Debilidad en las piernas, tobillos y pies
  2. Pérdida de masa corporal en las piernas y los pies
  3. Arcos de los pies elevados
  4. Dedos doblados
  5. Menos capacidad para correr
  6. Dificultad para flexionar el talón
  7. Tropiezos o caídas frecuentes
  8. Menos sensibilidad en las piernas y los pies
