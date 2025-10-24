CANAL RCN
Luto en la televisión: murió una importante actriz a sus 55 años

La actriz se encontraba en un hospital, pero no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos médicos.

octubre 24 de 2025
02:57 p. m.
El mundo del entretenimiento se encuentra de luto en España debido a que murió una de sus actrices destacadas en el entorno del teatro y la televisión.

Esther Uria, que era oriunda de País Vasco, tenía 55 años, y también era investigadora y pedagoga, murió en el Hospital Donostia.

La noticia fue confirmada por EAB Euskal Aktoreen Batasuna, el sindicato de actores y actrices al que pertenecía Esther Uria.

Así se confirmó la muerte de Esther Uria, la importante actriz de España

EAB, el sindicato de actores y actrices del que hacía parte Esther Uria, emitió un sentido comunicado en sus redes sociales.

"El 23 de octubre, falleció nuestra compañera Esther. Actriz, pedagoga, creativa y persona que ha tenido una gran implicación. Varios de vosotros la habéis conocido de cerca gracias a la colaboración realizada en la iniciativa creativa", comenzaron señalando.

"Queremos trasladar nuestras condolencias a la familia y a los amigos de Esther", agregaron.

Esther Uria, durante su carrera, participó en varios proyectos de primer nivel de la televisión española como 'El doctor Mateo', 'Amistades peligrosas' y 'Hospital central'.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Esther Uria, la actriz de España, tras su muerte

Luego del comunicado del sindicato de actrices, los seguidores de Esther Uria dijeron que se encuentran en shock y completamente devastados.

"Sigo sin poder creerlo", "un abrazo a todos los allegados", "estuviste siempre logrando un mundo mejor", "gracias por tanto", "te quiero", "descansa en paz" y "buen viaje", han sido algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Esther Uria, la actriz española?

Hasta el momento, se ha conocido que Esther Uria tuvo un problema de salud durante los últimos días y, desafortunadamente, a pesar de los tratamientos médicos, no pudo recuperarse.

Sin embargo, por ahora, su entorno cercano aún no se ha referido al diagnóstico exacto.

 

