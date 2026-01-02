Esta era la hija de famoso actor de Hollywood: dieron a conocer las extrañas razones de su deceso

El inicio del año 2026 ha traído una noticia devastadora para la industria del entretenimiento y, en particular, para la familia del veterano actor y director Tommy Lee Jones.

Su hija, Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada muerta en la madrugada del pasado jueves 1 de enero en el prestigioso hotel Fairmont San Francisco, ubicado en el exclusivo sector de Nob Hill.

Según los informes policiales y reportes de medios como TMZ y People, el cuerpo de Victoria fue descubierto alrededor de las 2:52 a.m. del día de Año Nuevo.

Muerte de la famosa hija es considerada "extraña"

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por una urgencia médica en el hotel. Al llegar al lugar, los paramédicos realizaron una evaluación y declararon a la mujer fallecida en la escena.

Aunque las primeras versiones sugirieron que fue encontrada por un huésped en un pasillo del piso 14 del hotel, otras fuentes indican que el hallazgo se produjo dentro de una habitación.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) y la Oficina del Médico Forense mantienen una investigación abierta para determinar la causa exacta del deceso, la cual aún no ha sido revelada oficialmente.

¿Quién fue Victoria Jones?

Victoria Kafka Jones nació el 3 de septiembre de 1991, fruto del segundo matrimonio de Tommy Lee Jones con Kimberlea Cloughley. Desde muy temprana edad, Victoria estuvo familiarizada con los sets de rodaje, siguiendo brevemente los pasos de su padre en la actuación durante su adolescencia.

Entre sus créditos cinematográficos más destacados se encuentran:

Men in Black II (2002): Donde realizó una pequeña aparición a los 11 años.

One Tree Hill (2003): Participando en un episodio de la popular serie juvenil

The Three Burials of Melquiades Estrada (2005): Un western dirigido y protagonizado por su padre, en el cual ella interpretó un papel secundario.

Tommy Lee Jones, conocido por su carácter hermético, llegó a compartir anécdotas sobre el profesionalismo de su hija en el pasado.

En una entrevista con The New Yorker, recordó con humor cómo llegó a "despedirla" simbólicamente de una producción porque no quería levantarse temprano para grabar, aunque el equipo de producción finalmente la llevó al set justo a tiempo.