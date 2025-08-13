CANAL RCN
Internacional

Narcos enviados desde México a Estados Unidos estaban operando desde la cárcel

Entre los trasladados hay peligrosos miembros de los carteles mexicanos.

Entrega de narcos a EE. UU.
Entrega de narcos a EE. UU. Foto: AFP.

AFP

agosto 13 de 2025
09:53 p. m.
El pasado martes 12 de agosto, México le entregó a Estados Unidos un total de 29 personas que hacen parte de los carteles. En suelo norteamericano deberán responder por narcotráfico.

Entre los capturados hay criminales de alto perfil que hacen parte de los dos principales carteles. Uno de ellos es Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, el brazo financiero del Cartel Nueva Generación de Jalisco.

Entrega de 29 narcos a Estados Unidos

También estuvo Juan Carlos Félix Gastelum o ‘El Chavo Félix’, quien es familiar de Pablo Edwin Huerta, poderoso líder del Cartel de Sinaloa. De igual forma, Servando Gómez Martínez hizo parte del traslado.

Con el alias de La Tuta, esta persona fue jefe de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Un día después de la entrega, el Gobierno de México aseguró que los criminales seguían delinquiendo a pesar de estar tras las rejas. Incluso, estaban buscando quedar libres con lo que se calificó como argucias.

Según expusieron las autoridades, los narcotraficantes estaban al tanto de las actividades ilícitas gracias a las visitas que recibían en la cárcel. Durante estos encuentros aparentemente inofensivos, se escondía el método con el que podían seguir impartiendo órdenes.

Narcos seguían operando estando privados de la libertad

“Esta acción se realizó como medida para impedir que, desde prisión, continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos”, indicó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció: “No tiene que ver con una petición (de Estados Unidos), aunque en muchos de ellos hay peticiones”.

Es decir, este traslado de presos no tiene que ver con el acuerdo de seguridad que México está llevando a cabo con el país vecino. Cabe mencionar que Estados Unidos tiene a los carteles calificados como organizaciones terroristas, lo cual tiene implicaciones en la búsqueda y recompensas.

