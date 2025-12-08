CANAL RCN
Internacional

México le entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes peligrosos: ¿Quiénes son?

Aunque las autoridades no revelaron sus nombres, la prensa conoció detalles de quiénes podrían ser.

Cárcel.
Foto: Freepik

AFP

agosto 12 de 2025
09:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 12 de agosto, autoridades mexicanas le entregaron a Estados Unidos a 26 personas señaladas de ser narcotraficantes. Deberán atender los requerimientos de la justicia norteamericana.

Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste por narcoterrorismo y lavado de dinero
RELACIONADO

Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste por narcoterrorismo y lavado de dinero

Entre los capturados hay criminales de alto perfil que hacen parte de los dos principales carteles. Hace algunos meses, concretamente en febrero, México ya había enviado a 29 de sus principales capos, incluyendo a Rafael Caro Quintero.

Entrega de narcos a Estados Unidos

Ahora bien, en esta nueva entrega de delincuentes, hay capos poderosos de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, estructuras calificadas como las más poderosas de México.

Estas personas estaban detenidas en diferentes cárceles y representaban un riesgo permanente para la seguridad. En Estados Unidos tendrán que responder por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos.

Si bien las autoridades de ambos países no revelaron las identidades de los criminales, el diario Milenio aseguró haber contactado a sus abogados para conocer más detalles.

Las posibles identidades

Se cree que entre los trasladados estaría Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, banda considerada como el brazo financiero del cartel de Jalisco. Otra de las personas presuntamente sería Juan Carlos Félix Gastelum, quien bajo el alias de ‘El Chavo Félix’ es yerno de Pablo Edwin Huerta, uno de los jefes del cartel de Sinaloa.

Delegado fiscal fue asesinado en México: esto se sabe del macabro crimen
RELACIONADO

Delegado fiscal fue asesinado en México: esto se sabe del macabro crimen

Actualmente, el narcotraficante mexicano por quien Estados Unidos ofrece mayor dinero es Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Las autoridades disponen de una recompensa de hasta 15 millones de dólares por capturarlo.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la entrega de estas personas es un “ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”.

Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

Italia

Luto en el deporte: atleta italiano falleció durante los Juegos Mundiales 2025 en China

Chile

Presidente sudamericano se practicó exámenes de drogas: ¿Qué resultados obtuvo?

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

¿Selección Colombia tendrá como sede a Bogotá? Ramón Jesurún aterrizó los rumores

Un fuerte rumor se dio a conocer este martes sobre la sede para la tricolor femenina.

Miguel Uribe

Ministro de Defensa lanzó una nueva hipótesis sobre la autoría del crimen de Miguel Uribe: ¿qué dijo?

A dos meses del crimen, el ministro confirmó que todas las estructuras relacionadas con el narcotráfico son investigadas.

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

La casa de los famosos

"Me duele": Karina García sorprendió a todos con un inesperado y sentido mensaje

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?