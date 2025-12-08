México le entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes peligrosos: ¿Quiénes son?

Este martes 12 de agosto, autoridades mexicanas le entregaron a Estados Unidos a 26 personas señaladas de ser narcotraficantes. Deberán atender los requerimientos de la justicia norteamericana.

Entre los capturados hay criminales de alto perfil que hacen parte de los dos principales carteles. Hace algunos meses, concretamente en febrero, México ya había enviado a 29 de sus principales capos, incluyendo a Rafael Caro Quintero.

Entrega de narcos a Estados Unidos

Ahora bien, en esta nueva entrega de delincuentes, hay capos poderosos de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, estructuras calificadas como las más poderosas de México.

Estas personas estaban detenidas en diferentes cárceles y representaban un riesgo permanente para la seguridad. En Estados Unidos tendrán que responder por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos.

Si bien las autoridades de ambos países no revelaron las identidades de los criminales, el diario Milenio aseguró haber contactado a sus abogados para conocer más detalles.

Las posibles identidades

Se cree que entre los trasladados estaría Abigael González Valencia, líder de ‘Los Cuinis’, banda considerada como el brazo financiero del cartel de Jalisco. Otra de las personas presuntamente sería Juan Carlos Félix Gastelum, quien bajo el alias de ‘El Chavo Félix’ es yerno de Pablo Edwin Huerta, uno de los jefes del cartel de Sinaloa.

Actualmente, el narcotraficante mexicano por quien Estados Unidos ofrece mayor dinero es Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Las autoridades disponen de una recompensa de hasta 15 millones de dólares por capturarlo.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la entrega de estas personas es un “ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”.

Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.