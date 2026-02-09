CANAL RCN
Internacional

INL confirma que Colombia y EE. UU. destruyen narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

La entidad estadounidense confirmó que el ataque en cooperación con fuerzas de seguridad colombianas también logró la detención de cuatro personas.

Foto: X @StateINL

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
05:30 p. m.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL) confirmó este lunes que las fuerzas armadas colombianas, en coordinación con autoridades estadounidenses, interceptaron y destruyeron una embarcación.

La entidad estadounidense informó que se trata de un sumergible cargado con 10 toneladas de cocaína, valoradas en 441 millones de dólares. En la operación fueron detenidos cuatro presuntos narcotraficantes.

Operación conjunta contra el narcosubmarino

“Con el apoyo del INL, las fuerzas de seguridad colombianas llevaron a cabo una operación conjunta para localizar este narcosubmarino. Se han destruido 10 toneladas de cocaína por valor de 441 millones de dólares y se ha detenido a cuatro narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, señaló la entidad a través de su cuenta oficial en X.

El anuncio se produce apenas días después de la reunión del pasado 3 de febrero en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en la Casa Blanca, donde uno de los temas centrales fue precisamente la lucha contra las drogas.

La operación conjunta refuerza el mensaje de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

