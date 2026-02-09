“No es solo por dinero”: las justificaciones de los mercenarios colombianos que combaten en Ucrania

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, la presencia de mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania se ha consolidado como uno de los fenómenos más notorios del conflicto. Un especial de la BBC, realizado por el fotoperiodista Marco Pereira para el programa 'Assignment', documenta cómo miles de exmilitares de Colombia han llegado al frente ucraniano y cómo justifican su participación en una guerra ajena a su país.

Según estimaciones citadas en el reportaje, alrededor de 7.000 colombianos han participado en el conflicto, una cifra superior a la de cualquier otra nacionalidad extranjera.

Esta presencia ocurre en un contexto de alto desgaste humano para Ucrania: a mediados de febrero de 2025, el presidente Volodymyr Zelensky informó que más de 45.000 soldados ucranianos han muerto y cerca de 400.000 han resultado heridos, lo que ha incrementado la necesidad de refuerzos.

“No es solo por dinero”: los argumentos de los mercenarios colombianos

El incentivo económico aparece como el primer factor en los testimonios recogidos por la BBC. El exsargento colombiano Luis Ortiz, encargado de procesos de reclutamiento en Ucrania, afirmó que el salario de un mes en ese país equivale al de todo un año en Colombia. Sin embargo, varios mercenarios insisten en que el dinero no basta para explicar su permanencia en el frente.

Combatientes como 'Guardián', hoy en formación como operador de drones, aseguran que su decisión se sostiene también en una supuesta empatía con la población ucraniana. Dos exmilitares que resultaron amputados en combate, coinciden en que bajo el fuego el salario pierde relevancia y que su presencia responde a una causa que dicen haber asumido.

Riesgos, bajas y consecuencias para las familias

El especial periodístico también subraya los riesgos extremos que enfrentan estos colombianos. Ortiz relató combates prolongados en trincheras y operaciones en zonas como Avdiivka, donde sufrió heridas graves y perdió a varios compatriotas: de un grupo de diez colombianos, solo tres sobrevivieron.

RELACIONADO Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

En Kyiv, la magnitud de las bajas se refleja en el monumento improvisado de la plaza Maidan Nezalezhnosti, donde una bandera tricolor colombiana destaca entre fotografías y recuerdos de soldados caídos.

El fotógrafo documentó allí el caso de Edwin, un colombiano muerto en combate, cuya viuda enfrentó durante meses un limbo administrativo para reclamar la compensación prometida, agravado por la falta de recuperación del cuerpo.

La BBC advierte además sobre la desinformación en los procesos de alistamiento, que puede derivar en salarios no pagados o en la pérdida de derechos para las familias de los mercenarios fallecidos.

Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, explican que el alto nivel de entrenamiento del personal militar colombiano y su retiro obligatorio a los 40 años los convierte en un recurso atractivo en conflictos internacionales, pero también vulnerable a redes de intermediación.

En respuesta a este fenómeno, el proyecto de ley 579 fue aprobado en la Cámara de Representantes de Colombia, con el objetivo de prohibir que soldados colombianos sirvan en el exterior.