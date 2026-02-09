CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Sinaloa: minera canadiense reporta muerte de empleados que fueron secuestrados

El hecho se conoce luego de que el 23 de enero, diez trabajadores fueran raptados en la mina Concordia, ubicada en el estado de Sinaloa.

Crimen congresistas en Minnesota
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 09 de 2026
02:27 p. m.
La minera canadiense Vizsla Silver informó este lunes que varios de sus trabajadores, secuestrados hace dos semanas en México, fueron hallados muertos, según reportes de familiares de las víctimas.

La empresa, con sede en Vancouver, señaló que se encuentra “a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas” y no precisó el número de fallecidos.

“Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia (México), han sido hallados muertos”, indicó la compañía en un comunicado.

El presidente de Vizsla, Michael Konnert, expresó que la firma está “devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas”.

Secuestro en una región golpeada por la violencia

El 23 de enero, diez trabajadores fueron raptados en la mina Concordia, ubicada en el estado de Sinaloa, una región marcada por la violencia de los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, familiares y autoridades han seguido de cerca la búsqueda, en medio de la incertidumbre sobre el paradero de los empleados.

La fiscalía general de México informó el viernes que se encontró un cuerpo que podría pertenecer a uno de los mineros, y que se realizan pruebas para confirmar su identidad. Hasta ahora, no se han dado a conocer las nacionalidades de los secuestrados.

Operativo de búsqueda y detenciones

Como parte de la operación de rescate, cuatro personas han sido detenidas. El gobierno mexicano anunció la semana pasada el reforzamiento de las labores de búsqueda, con el despliegue de 1.190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones en la zona.

Vizsla Silver reiteró que mantiene comunicación con las familias y que espera los resultados oficiales de las investigaciones. La tragedia pone de relieve la inseguridad que persiste en regiones mineras del país, donde la violencia criminal continúa afectando a comunidades y empresas.

