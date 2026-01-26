Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

El pasado viernes 23 de enero, Bad Bunny llevó a cabo el primero de sus tres conciertos en Medellín, donde sorprendió a propios y extraños con un homenaje para Yeison Jiménez, referente musical en Colombia que falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

RELACIONADO Revelaron algunas de las pertenencias de Yeison Jiménez que fueron encontradas en el lugar del accidente aéreo

Uno de sus músicos presentes en el principal escenario de la capital antioqueña tocó los acordes de la canción insignia de Yeison Jiménez: 'Aventurero', causando euforia en el público que cantó a todo pulmón, a pesar de que los artistas son de géneros musicales muy diferentes.

La emotiva reacción de la hermana de Yeison Jiménez

Lina Jiménez, hermana del fallecido artista y quien ha sido la cara visible de la familia tras la tragedia, reaccionó a este homenaje a través de sus redes sociales, escribiendo un desgarrador mensaje, agradeciendo también al cantante puertorriqueño.

Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad.

Yeison Jiménez y su fanatismo por Bad Bunny

Tras el homenaje del 'Conejo Malo', fanáticos recordaron en plataformas digitales que Yeison Jiménez era seguidor del puertorriqueño, mostrando videos de cuando disfrutó uno de sus conciertos en el pasado en Colombia.