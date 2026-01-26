Tormenta invernal deja al menos 10 muertos durante el fin de semana en Estados Unidos: condiciones se mantendrán el lunes

Un fenómeno meteorológico descrito como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas ha paralizado a gran parte de Estados Unidos, cobrando la vida de al menos 10 personas y dejando a más de 840.000 usuarios sin electricidad. La magnitud del evento ha llevado a la declaración de estado de emergencia en 20 estados y la capital, Washington, mientras las autoridades advierten sobre consecuencias potencialmente "catastróficas".

El impacto humano de la tormenta se ha sentido con fuerza en distintas regiones. En el estado de Texas, se confirmaron tres fallecimientos, entre ellos una menor de 16 años en un accidente de trineo. Por su parte, el Departamento de Sanidad de Luisiana reportó dos muertes por hipotermia.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó el hallazgo de cinco personas fallecidas al aire libre durante el fin de semana. Si bien no vinculó formalmente los decesos al clima, Mamdani señaló: "No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo".

Miles de hogares sin electricidad y vuelos cancelados en todo el país:

El sur del país, poco acostumbrado a estas temperaturas, ha sido el más afectado por los apagones. Según el sitio PowerOutage.us, la situación es crítica.

En Tennessee, más de 300.000 personas se encuentran sin luz por la caída de tendidos eléctricos. En Luisiana, Misisipi y Georgia, cada estado superó los 100.000 cortes de servicio. Y en Kentucky, decenas de miles de hogares se han visto afectados.

El transporte aéreo se encuentra prácticamente detenido. FlightAware reportó más de 19.000 vuelos cancelados durante el fin de semana, a los que se suman 2.500 cancelaciones ya programadas para este lunes, 26 de enero. Aeropuertos clave en Filadelfia, Nueva York y Washington han suspendido casi la totalidad de sus operaciones, coincidiendo con el cierre preventivo de las oficinas federales.

Trump vuelve a cuestionar el calentamiento global:

Esta tormenta, calificada como "inusualmente extensa y de larga duración" por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), es impulsada por una masa de aire ártico proveniente de Canadá. Aunque científicos asocian estas perturbaciones del vórtice polar con cambios en los patrones climáticos de los últimos 20 años, el presidente Donald Trump cuestionó el fenómeno desde la Casa Blanca.

"Por favor: ¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, donde también aseguró: "Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!".