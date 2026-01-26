DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James

El Mundial de Estados Unidos 2026 comienza a sentirse incluso antes del pitazo inicial. A falta de meses para el inicio de la cita orbital, los seleccionadores ya analizan rivales, contextos y posibles escenarios, y uno de los cruces que despierta mayor expectativa es el que protagonizarán Portugal y Colombia, programado para el 27 de junio en Miami, por la fase de grupos. Así lo dejó entrever Roberto Martínez, actual técnico del combinado luso, quien ya palpita el duelo ante el conjunto cafetero.

En declaraciones concedidas a Caracol Radio, el entrenador español nacionalizado belga habló con admiración sobre la Selección Colombia, destacando su evolución, solidez y la identidad que ha construido bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Martínez dejó claro que no se trata de un rival cualquiera, sino de un equipo que se ha ganado el respeto internacional por su rendimiento y consistencia.

Portugal ya estudia a la Colombia de Néstor Lorenzo

Para Roberto Martínez, Colombia es hoy una selección de primer nivel. El técnico subrayó la claridad del proyecto liderado por Lorenzo y la capacidad del grupo para adaptarse a diferentes contextos tácticos.

“Es una selección top. Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una claridad y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario, de lo que precisa, que la convierte en un equipo supercompetitivo”, señaló el estratega.

Martínez también destacó una virtud clave del conjunto cafetero: su versatilidad. Considera que Colombia sabe mutar según el rival y el momento del partido, algo que la hace especialmente peligrosa en torneos cortos como un Mundial. Además, resaltó los buenos resultados recientes como una muestra clara del momento que atraviesa el equipo nacional.

El seleccionador portugués anticipó un partido exigente, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo físico, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Miami. En su análisis, este encuentro servirá como un termómetro real para medir el nivel de ambas selecciones en el contexto mundialista.

James Rodríguez, el foco del análisis luso

Uno de los nombres que más atención despierta en el análisis de Portugal es el de James Rodríguez. Roberto Martínez no ocultó su respeto por el capitán colombiano y dejó claro que su influencia en la Selección es determinante. “Cuando James juega con la selección, tiene un papel muy importante”, afirmó, destacando el peso específico del cucuteño cuando viste la camiseta tricolor.

El técnico fue más allá y detalló los aspectos que hacen del ‘10’ un jugador diferencial: su calidad en el último pase, la pausa que le imprime al juego, su lectura de los tiempos y su peligrosidad en las jugadas de balón parado. Martínez también valoró la forma en que Néstor Lorenzo ha sabido gestionar su rol y sus cargas, entendiendo que una temporada exigente puede condicionar el rendimiento en un Mundial disputado en verano.

Con elogios sinceros y un análisis profundo, Roberto Martínez dejó claro que Portugal no subestimará a Colombia. El duelo en Miami promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos, con dos selecciones que llegan con argumentos futbolísticos sólidos y figuras capaces de marcar la diferencia en el escenario más grande del fútbol mundial.