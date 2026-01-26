CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Conductor de motocicleta reportada como robada intentó huir durante operativo en Popayán

Según la información de las autoridades, el vehículo aparecía reportado como hurtado y además tenía la documentación vencida desde hace un largo periodo.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
09:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un procedimiento de control adelantado por un agente de tránsito cerca a la Secretaría de Tránsito de Popayán terminó en forcejeos y la posterior captura de un hombre que intentó evitar la inmovilización de una motocicleta que, según las autoridades, figuraba como robada.

VIDEO | Ladrón cometió varios robos en Engativá con solo una hora de diferencia
RELACIONADO

VIDEO | Ladrón cometió varios robos en Engativá con solo una hora de diferencia

Conductor intentó huir en medio de procedimiento de tránsito

De acuerdo con la información conocida por este medio, el funcionario realizaba la verificación de placas de varias motocicletas que se encontraban estacionadas en el sector cuando se detectó que una de ellas presentaba irregularidades.

Al consultar los datos del vehículo, este aparecía reportado como hurtado y además tenía la documentación vencida desde hace un largo periodo.
Ante esta situación, el agente inició el procedimiento para inmovilizar la motocicleta.

Sin embargo, el conductor del vehículo reaccionó intentando escapar, lo que provocó un forcejeo con el servidor público.

La escena llamó la atención de algunas personas que se encontraban en el lugar, quienes interpretaron la situación como un posible exceso de fuerza por parte del agente e incluso intentaron intervenir a favor del conductor.

Sin embargo, minutos después llegaron más funcionarios de la Secretaría de Tránsito, quienes apoyaron el procedimiento.

Capturan a sujeto que transitaba en una moto reportada como robada

Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá
RELACIONADO

Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá

Con la presencia de más autoridades se logró controlar la situación, se concretó la inmovilización de la motocicleta y se facilitó la captura del hombre involucrado, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para que responda por los hechos.

El caso ahora deberá ser aclarado por las instancias correspondientes, que determinarán tanto la situación jurídica del detenido como la procedencia del vehículo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Amazonas

Hombre que habría abusado a su hijastra durante cuatro años volvió extraditado de Perú

Elecciones presidenciales 2026

¿Cuáles son los mayores retos de los candidatos de la Gran Consulta en las presidenciales del 2026?

Asesinatos en Bogotá

Padre ya había amenazado con asesinar a su propio hijo de 9 años en Bogotá: revelan nuevos detalles del caso

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

Lina Jiménez se pronunció luego de que el artista con más oyentes del mundo le dedicara un homenaje a su hermano durante uno de sus conciertos en Colombia.

Dólar

Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 26 de enero de 2026.

Millonarios

Millonarios, un paso más cerca de James: “Propuesta oficial que llena expectativas”

Irán

Violentas manifestaciones en Irán dejaron al menos 6.000 muertos, según organizaciones

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento