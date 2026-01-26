VIDEO | Conductor de motocicleta reportada como robada intentó huir durante operativo en Popayán

Un procedimiento de control adelantado por un agente de tránsito cerca a la Secretaría de Tránsito de Popayán terminó en forcejeos y la posterior captura de un hombre que intentó evitar la inmovilización de una motocicleta que, según las autoridades, figuraba como robada.

Conductor intentó huir en medio de procedimiento de tránsito

De acuerdo con la información conocida por este medio, el funcionario realizaba la verificación de placas de varias motocicletas que se encontraban estacionadas en el sector cuando se detectó que una de ellas presentaba irregularidades.

Al consultar los datos del vehículo, este aparecía reportado como hurtado y además tenía la documentación vencida desde hace un largo periodo.

Ante esta situación, el agente inició el procedimiento para inmovilizar la motocicleta.

Sin embargo, el conductor del vehículo reaccionó intentando escapar, lo que provocó un forcejeo con el servidor público.

La escena llamó la atención de algunas personas que se encontraban en el lugar, quienes interpretaron la situación como un posible exceso de fuerza por parte del agente e incluso intentaron intervenir a favor del conductor.

Sin embargo, minutos después llegaron más funcionarios de la Secretaría de Tránsito, quienes apoyaron el procedimiento.

Capturan a sujeto que transitaba en una moto reportada como robada

RELACIONADO Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá

Con la presencia de más autoridades se logró controlar la situación, se concretó la inmovilización de la motocicleta y se facilitó la captura del hombre involucrado, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para que responda por los hechos.

El caso ahora deberá ser aclarado por las instancias correspondientes, que determinarán tanto la situación jurídica del detenido como la procedencia del vehículo.