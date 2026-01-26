Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 26 de enero de 2026 en 3.650 pesos, según el Banco de la República.

Eso significa que, respecto al precio de apertura del viernes 23 de enero de 2026, subió 45 pesos.

Además, en comparación con la Tasa Representativa del Mercado, que se ubicó en 3.637,88 pesos, hubo una reducción de 12.12 pesos.

En medio de ese panorama, las casas de cambio han estipulado los siguientes precios para compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, respecto al lunes de la semana pasada (19 de enero de 2026), bajó exactamente 62.17 pesos, que representan un 1.68%.

Además, en comparación con el mismo día del mes anterior, la deducción fue de 69.06 pesos, que significan un 1.86%.

Por otra parte, mirando en retrospectiva la Tasa Representativa del Mercado que el dólar alcanzó hace un año, el decrecimiento fue de 550.58 pesos.

Y, recordando la Tasa Representativa del Mercado que hubo en el inicio del 2026, la disminución fue de 119,2 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos cinco días

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de los 3.700 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes: