“Son más importantes los derechos de la gente honrada”: Nayib Bukele levanta polémica

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa liderando la lucha del país contra los delincuentes y el mandatario ha enviado un mensaje contundente en las últimas horas hacia las organizaciones de Derechos Humanos, quienes le han solicitado anteriormente que tenga mejor trato con los prisioneros.

Según las estadísticas de la Policía, la "guerra contra las pandillas" acumula 55.062 detenidos en los últimos meses en El Salvador. Nayib Bukele lideró el régimen de excepción, el cual permite detenciones sin orden judicial y se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.

La medida es cuestionada por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas.

En una reunión junto a la procuradora del país, Raquel Caballero, Bukele fue claro respecto a los “derechos de los delincuentes y el de las personas honradas”, pues según él, para muchas organizaciones son más importantes y están hechos, para los criminales.

“Yo creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, algo que nunca se ha hecho o que un procurador haya hecho antes, o por lo menos yo no lo recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y yo no me acuerdo, [es haber] defendido los derechos humanos de la gente honrada. Como que todo el enfoque de Derechos Humanos Internacional y de las ONG está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie dice que ellos no tienen derechos, pero los derechos de la gente honrada a nadie le importan”, dijo inicialmente el mandatario.

El presidente no dudó en afirmar que los derechos humanos son más importantes para las personas honradas, que no han cometido ningún delito: “En este país pasamos 30 años asesinados, torturados, violados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero ahora agarran a los que matan, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, procuradora”, aseguró.

“Si eso no se hace, no estamos hablando es de derechos humanos, sino de derechos de los delincuentes. Ellos tienen derechos restringidos, por ejemplo, no tienen derecho al voto, a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad, porque cometieron un delito. Nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, porque son quienes no tienen derechos restringidos”, concluyó el presidente.

En los casi siete meses del régimen de excepción, las autoridades han logrado decomisar 1.644 armas de fuego, 2.026 vehículos, 12.842 teléfonos celulares y 1,2 millones de dólares. Antes de marzo, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados.