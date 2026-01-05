CANAL RCN
VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Se conocieron imágenes de cómo es la diminuta celda en la que permanece el número uno del régimen en Venezuela, en la cárcel de Brooklyn.

enero 05 de 2026
10:50 a. m.
Solo dos días después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se confirmó que, sobre el mediodía de este 5 de enero, comparecerá junto a su esposa, Cilia Flores, ante un juez federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo.

Durante este proceso será notificado formalmente de los delitos que pesan en su contra en Estados Unidos.

Esta audiencia inicial marcará el ingreso del dictador al proceso formal del sistema judicial estadounidense. Hacia el mediodía el juez federal le leerá los cargos y será una audiencia de trámite.

¿Cómo es la celda de Nicolas Maduro en la cárcel de Estados Unidos?

De acuerdo con medios locales, Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center, una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

Permanece en una celda pequeña de 2 x 3 metros cuadrados, en la que solo tiene una litera de acero con un colchón delgado, un combo de inodoro y lavamanos de acero inoxidable.

En el caso de figuras políticas de este nivel, el protocolo carcelario incluye vigilancia las 24 horas para evitar incidentes de autolesión o ataques, lo que significa que Maduro nunca está solo, a pesar de estar aislado socialmente.

¿Qué decidirán en la primera audiencia contra Maduro?

Una corte de Nueva York definirá el futuro judicial de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para tráfico de cocaína y vínculos con organizaciones criminales internacionales.

Este 5 de enero, el juez a cargo del caso, decidirá si concede una fianza para que Maduro y su esposa continúen el proceso en libertad o se mantiene la medida de aseguramiento.

