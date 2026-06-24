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Finalizó el concurso del Metro de Bogotá para escoger el nombre de tres de sus estaciones: así se llamarán

La ciudad ya tiene claros los nombres de 14 de las 16 estaciones que conformarán la primera línea del metro.

Foto: Metro de Bogotá
Foto: Metro de Bogotá

Noticias RCN

junio 24 de 2026
07:54 p. m.
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Más de 40.000 bogotanos participaron del proceso de elección de los nombres de las estaciones número tres, número cuatro y número 10 de la primera línea del metro de Bogotá.

Durante un mes, el Distrito contó sus votos, a través del asistente virtual ‘Chatico’ y el sitio web de la Alcaldía.

Como resultado, la estación número tres, ubicada en la Av. Villavicencio con carrera 80D y carrera 80G, se llamará estación Ciudad Kennedy; la estación número cuatro, ubicada en la Av. Primero de Mayo, entre calle 42 sur y calle 42C sur, se llamará estación Timiza, y la estación número 10, ubicada en la calle 1, entre carrera 24 y carrera 24C, se llamará estación Santa Isabel.

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La ciudad ya conoce los nombres de 14 de las 16 estaciones de la primera línea del metro:

Revelados los nombres de las estaciones número 3, número 4 y número 10, la ciudad ya conoce los nombres de 14 de las 16 estaciones que conformarán la primera línea del metro:

La estación 1 se llamará Gibraltar; la estación 2, Portal Américas; la estación 3, Ciudad Kennedy; la estación 4, Timiza; la estación 5, Hospital de Kennedy; la estación 6, Avenida Boyacá; la estación 8, Puente Aranda; la estación 9, SENA; la estación 10, Santa Isabel; la estación 11, Hospital (HOMI); la estación 12, Avenida Jiménez; la estación 14, Calle 45; la estación 15, Calle 63, y la estación 16, Calle 72.

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¿Qué nombres de estaciones aún no define la ciudad?

Pese a que el concurso finalizó, la ciudad aún no conoce el nombre de la estación número 7, ubicada en la Av. Primero de Mayo, entre Av. 68 y carrera 52C.

Además, el nombre de la estación número 13 no fue incluido en el listado de nombres definitivos que reveló la Alcaldía, al dar a conocer los nombres de las estaciones 3, 4 y 10.

Sin embargo, en algunos listados, la estación, ubicada en la Av. Caracas, entre calle 24A y calle 26, figura como la estación central.

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