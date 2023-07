Nicaragua asegura que cumplirá el fallo de La Haya sobre San Andrés

Este jueves 13 de julio La Corte Internacional de Justicia rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma marítima en el Caribe. Los jueces determinaron que los derechos costa afuera de Nicaragua a 200 millas náuticas (370 km) se habían establecido previamente.

"Independientemente de las consideraciones científicas y técnicas, Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de la costa continental de Colombia", leyó Joan Donoghue, la presidenta del tribunal.

Ante la decisión, Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, afirmó que “ésta es una sentencia más de la Corte y no dudo que el gobierno de Nicaragua seguirá cumpliendo como siempre".

Agregó al Canal 4 de Nicaragua que lo que se estaba discutiendo en esta ocasión era un punto que no era claro en derecho sobre su extensión dentro de las 200 millas que son de soberanía colombiana. " No se había definido nunca ese punto en derecho, la Corte determinó que teníamos que quedarnos hasta las 200 millas". Y dijo además que "hay áreas todavía que no quedaron comprendidas en la sentencia" y que Nicaragua estudiará la sentencia para proceder en la recuperación de su territorio y en la delimitación de las fronteras marinas.

¿Qué pedía Nicaragua sobre San Andrés en la CIJ?

Luego del fallo de 2012 en el que La Haya que amplió la jurisdicción de Managua sobre una zona rica en recursos petroleros y pesqueros, anteriormente el límite era el meridiano 82, Nicaragua pidió al tribunal que extendiera los límites más allá de las 200 millas náuticas sobre la base de la plataforma continental que se va desde su territorio, ampliándola en 150 millas náuticas adicionales de suelo y subsuelo marino. Esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés.

También defendía que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda. Sin embargo, Colombia no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.