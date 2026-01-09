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Nicaragua le cierra la puerta en elecciones a la oposición y extiende el mandato presidencial a siete años

Daniel Ortega completa casi 20 años, de manera ininterrumpida, en el poder. Su esposa es vicepresidenta.

Foto: AFP
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AFP

septiembre 01 de 2026
10:07 p. m.
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La aprobación unánime de una reforma constitucional este martes 1 de septiembre extendió el mandato presidencial en Nicaragua de seis a siete años y prohibió formalmente la participación de la oposición en cualquier contienda electoral.

La medida, promovida por Daniel Ortega y ejecutada por una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, aplica directamente a las autoridades en el poder y excluye de las urnas a quienes hayan solicitado bloqueos económicos, a los calificados como "traidores a la patria" o a quienes participen en la planeación de un "golpe de Estado".

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Opciones “únicamente” entre la dictadura:

El anuncio del resultado en la votación lo realizó Gustavo Porras, presidente del Parlamento, durante una sesión especial celebrada a 90 kilómetros de Managua, frente a la catedral de León. Tras la decisión, el abogado opositor exiliado Juan Diego Barberena señalo en declaraciones entregadas a la agencia de noticias AFP que, con esta enmienda, "únicamente se podrá elegir entre las opciones de la dictadura".

La iniciativa fue presentada por Ortega el pasado 19 de julio en el marco del aniversario de la revolución sandinista. Ante el panorama político en el país latino, la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó hace dos semanas celebrar una reunión urgente de cancilleres para evaluar sanciones contra el gobierno nicaragüense.

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Los problemas de salud de Ortega:

En este escenario de oposición prácticamente nula, dirigentes exiliados señalan que la prohibición busca asegurar la sucesión del poder familiar ante los problemas de salud del mandatario, quien padece lupus y fallas renales. ES casi seguro que el texto constitucional será ratificado a inicios de 2027, al comenzar la segunda legislatura.

Ortega, de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, de 75, enfrentan numerosas críticas por los actos de represión registrados durante las protestas de 2018, que terminaron con la vida de 300 personas, según la ONU, y miles de nicaragüenses en el exilio.

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