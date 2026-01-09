¿La fotografía de Nicolás Maduro en EE. UU. es real? Su hijo reveló detalles inéditos

El domingo 30 de agosto se conoció la primera fotografía de Nicolás Maduro estando capturado en Estados Unidos. Esto, más de seis meses después de la operación que condujo a su arresto.

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Durante el segundo periodo de 2025, el gobierno Trump aumentó la tensión sobre Venezuela con el despliegue militar en el Caribe y Pacífico. Lo mejor de su arsenal estuvo cerca de las costas sudamericanas.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026

Si bien el propósito de esta estrategia fue cerrarles el paso a las llamadas narcolanchas que pretendían llegar a Norteamérica, fue también la antesala para la operación del 3 de enero de 2026.

Para entender el proceso de Maduro, hay que remontarse al 26 de marzo de 2020, cuando fue acusado formalmente por el Distrito Sur de Nueva York. Lo señalaron de supuestos nexos con narcoterrorismo y narcotráfico.

En 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos no reconoció a Maduro como presidente de Venezuela. Con el retorno del republicano al poder tras ganar las elecciones de 2024, el tema escaló.

Estados Unidos tampoco respalda los resultados de la contienda del 28 de julio de 2024 con la que el Tribunal Supremo declaró ganador a Maduro por encima de Edmundo González en unas elecciones marcadas por el fraude.

La estocada llegó en la madrugada del 3 de enero con la extracción del venezolano y Cilia Flores, la primera dama. Ambos fueron llevados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York y han estado en tres audiencias ante el juez Alvin Hellerstein.

Durante ese día, hubo dos imágenes que le dieron la vuelta al mundo: la primera publicada por Trump con Maduro a bordo del USS Iwo Jima y la segunda la llegada del venezolano a Nueva York.

A partir de ese momento, las únicas imágenes de Maduro fueron los retratos de las audiencias, en las que se recalcó la caída en su peso.

Fue en la mañana del 30 de agosto cuando en su cuenta de X se publicaron dos fotos del 25 de junio, un día después del doble terremoto. Efectivamente apareció más delgado, con una sudadera gris, zapatos deportivos blancos, un reloj, gafas e hizo el gesto de la paz (V con sus dedos).

En esta misma red social, su hijo Nicolás Maduro Guerra reveló detalles de lo que hubo detrás de las imágenes.

“A las 6:00 p.m., nos contaron que llegó la persona que toma fotos y él (Maduro) estaba frente al televisor conmocionado y afligido (por el terremoto). Nos llamó casi cuatro veces para preguntar cómo estaba La Guaira”, contó.

Las dos piezas fueron impresas y enviadas por correo postal el 13 de julio, llegando a otro punto de Estados Unidos el martes 25 de agosto: “Después de haberle pedido que redactara un mensaje con el que fueron publicadas”.