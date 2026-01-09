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Capturan a alias Pirry, segundo cabecilla de La Mesa implicado en una masacre

Este hombre era buscado, entre varios crímenes, por una masacre ocurrida en Rionegro.

Alias Pirry.
Alias Pirry. Foto: presidente Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
09:54 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que un operativo de la Dijin y Dipol de la Policía, junto con las autoridades de España, pudo capturar al segundo cabecilla de la banda criminal La Mesa en Tarragona, sur de la comunidad autónoma de Cataluña en el país ibérico.

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Este hombre, identificado como Jhonathan Alexander Castrillón Arango y conocido por el alias de Pirry, es requerido con fines de extradición y tiene circular roja por parte de Interpol.

¿Quién es alias Pirry?

Su prontuario criminal comenzó hace 22 años y fue el presunto autor criminal del asesinato de siete trabajadores ocurrido el 25 de junio de 2024 en una finca de Rionegro, Antioquia.

En mayo de 2025, por este crimen ya habían sido condenadas tres personas: Fredis Jesús Borja Guerra, a 25 años de cárcel; Felipe Osorio Álvarez, a 23 años; y María Camila Rendón de León, también a 23 años.

Estas tres personas se reunieron en la vivienda de la mujer para coordinar el asesinato de los trabajadores provenientes de la costa atlántica. La masacre dejó el saldo de siete homicidios y dos víctimas heridas en el sector de Alto del Perro.

¿Cómo ocurrió la masacre en Rionegro?

Acto seguido, Borja y Osorio, junto con otros tres miembros de La Mesa, se fueron a la finca, tumbaron la puerta y sin mediar palabra dispararon.

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También estuvo implicado en varios envíos de droga hacia Europa, principalmente Italia, Francia y España.

A lo largo de sus más de dos décadas en el mundo criminal, se volvió cabecilla de La Mesa, banda que opera mayormente en el Valle de Aburrá y oriente de Antioquia. Ha sido la mente detrás de asesinatos, entre otros crímenes.

El presidente De la Espriella destacó el operativo: “A los criminales los vamos a buscar dentro y fuera de Colombia. Pueden cruzar fronteras, cambiar de escondite o intentar desaparecer: nuestra Fuerza Pública los encontrará y los pondrá ante la justicia”.

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