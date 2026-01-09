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Se reportan 50 heridos en una boda y daños en un aeropuerto al sur de Irán tras nuevos ataques estadounidenses

Estados Unidos continuó su ofensiva, según Trump, “tan justificada”, bajo advertencia, pero los Guardianes de la Revolución no tardaron en responder.

Foto: AFP
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AFP

septiembre 01 de 2026
06:28 p. m.
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Un bombardeo estadounidense impactó una celebración de bodas en la provincia de Hormozgán, dejando cuatro personas muertas, entre ellas un niño, y más de 50 heridos, según reportó la Media Luna Roja iraní tras el ataque registrado contra una vivienda.

El trágico evento forma parte de una violenta escalada militar iniciada este domingo, 30 de agosto, en la isla de Larak que rompió casi un mes de relativa calma y que ya alcanzó infraestructuras estratégicas como el aeropuerto de Jiroft, en la provincia de Kermán, atacado por fuerzas norteamericanas según la televisión estatal.

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Estados Unidos advierte que los ataques se dan en respuesta a lo que ocurre en Ormuz:

El conflicto se reavivó a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz, donde fueron reportadas múltiples detonaciones. Ante este escenario, el Comando Central de Estados Unidos confirmó la ejecución de nuevas operaciones contra los Guardianes de la Revolución este martes 1 de septiembre, justificando la ofensiva como una medida directa ante el minado del estrecho por parte de Teherán y los intentos de agresión contra embarcaciones en la zona.

La escalada bélica también incluyó respuestas iraníes mediante lanzamientos de misiles contra instalaciones militares estadounidenses situadas en Jordania y en los Emiratos Árabes Unidos.

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Aunque se en encuentran bajo presión estadounidense, los guardianes anticiparon un “severo castigo”

Ante la posibilidad de nuevos ataques en represalia, el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia a través de su plataforma Truth Social, asegurando que si Teherán decide responder a lo que calificó como una acción "tan justificada", la nación norteamericana reaccionará con embates todavía "más duros y de mayor nivel".

Desde el bando iraní, la reacción ante las incursiones aéreas en el sur del territorio no se hizo esperar. El portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hosein Mohebi, utilizó la red social X para anticipar un "severo castigo" a los agresores y prometió que la administración estadounidense lamentará haber efectuado estos recientes bombardeos.

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